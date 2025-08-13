Más de 100 efectivos de la UME trabajan este miércoles en la extinción de los incendios de Extremadura

Una agente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en una imagen de archivo - Unidad Militar de Emergencias (UME)

SANTA AMALIA (BADAJOZ), 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 110 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) están trabajando este miércoles en las labores de extinción de los incendios forestales en Extremadura.

Así, según ha recordado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, este pasado martes, a petición de la comunidad autónoma, solicitó la activación de la UME.

"En concreto hay 110 personas de la UME ya trabajando, había 11 incendios activos en ese momento, y la UME tratará de atacar los más peligrosos, en concreto el de Jarilla y uno en Casares de las Hurdes", ha señalado en declaraciones a los medios.

De la misma manera, ha apuntado Quintana que la Administración General del Estado no sólo pone a disposición de las comunidades la UME, sino también aviones del Ministerio de Transición Ecológica, las patrullas de la Guardia Civil o de Protección Civil.

"Nosotros en este caso estamos precisamente para ayudar a las comunidades autónomas en una situación bastante complicada", ha dicho, además de avanzar que a lo largo de la mañana se acercará al Puesto Mando Avanzado, instalado en Jarilla (Cáceres) para seguir la evolución de los incendios.