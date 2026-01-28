Más de 12.000 personas participarán en el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz

Presentación de la programación del Carnaval de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 12.000 personas entre comparsas, grupos de animación y artefactos participarán en el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz, Fiesta de Interés Turístico Internacional que se celebra del 13 al 22 de febrero y que espera igualar o superar los visitantes del pasado año, que ascendieron a unos 750.000 en total.

La programación de este 2026 sigue la línea de años anteriores, con el Concurso de murgas de adultos y el infantil y juvenil, la Tamborada, el Desfile infantil o el pregón, en esta ocasión a cargo de Sanguijuelas del Guadiana, además de una ruta de artefactos, Carnaval de calle, el Entierro de la Sardina o el pregón infantil que ofrecerán Valentina Ariza de Aprisa y corriendo, Mara García Facundo de Carnavalatis, Diana Paraschiv de Caretos Salvavidas y Sophie Vázquez Bermejo de la murga del CEIP Enrique Iglesias.

El concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, y el responsable de Relaciones Institucionales de Ibercaja, José Luis López, como representante del principal patrocinador de esta fiesta, han presentado la programación de este año, que previamente incluye las Candelas de la Margen Derecha celebradas el pasado sábado y las de Santa Marina, previstas para este sábado día 31 a partir de las 17,00 horas con el tradicional desfile de comparsas, la muestra de percusión o la quema del Marimanta.

