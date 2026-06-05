Más de 130 menores saharauis llegarán a Extremadura el próximo 3 de julio

MÉRIDA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 135 menores procedentes de los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf (Argelia) llegarán a Extremadura el próximo 3 de julio para disfrutar del verano junto a familias de acogida en el marco del programa Vacaciones en Paz.

La iniciativa, coordinada por NUR Saharaui Extremadura y la Delegación Saharaui para Extremadura, permitirá que estos menores pasen los meses más duros del año lejos de las extremas temperaturas del desierto, donde durante el verano los termómetros pueden superar los 50 grados centígrados.

Durante su estancia en Extremadura, los menores tendrán acceso a revisiones médicas, una alimentación equilibrada y actividades educativas, culturales y de ocio que contribuyen a mejorar su bienestar y calidad de vida.

Al mismo tiempo, el programa fomenta los lazos de solidaridad entre la sociedad extremeña y el pueblo saharaui, ha informado NUR Saharaui Extremadura en nota de prensa.

A falta de un mes para su llegada, la asociación continúa trabajando en los preparativos para garantizar que todo esté listo para recibir a los 135 menores.

La coordinación con las familias acogedoras, el voluntariado y las instituciones colaboradoras resulta fundamental para el desarrollo de un proyecto que cada verano moviliza a decenas de personas comprometidas con la causa saharaui.

La entidad ha agradecido el esfuerzo y la implicación de todas las familias que participan en esta edición de Vacaciones en Paz, así como el apoyo de ayuntamientos, diputaciones y demás organismos que colaboran para hacer posible la acogida.

Vacaciones en Paz es uno de los programas de solidaridad internacional con "mayor arraigo" en Extremadura y, más allá de ofrecer unas vacaciones lejos de las difíciles condiciones de los campamentos de refugiados, constituye una oportunidad para sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad que vive el pueblo saharaui y fortalecer los vínculos de amistad construidos durante décadas.

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