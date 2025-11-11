Más de 1.700 corredores se han inscrito para participar este domingo en el Medio Maratón Elvas-Badajoz

BADAJOZ, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.700 corredores de ambos lados de la raya se han inscrito para participar este domingo, día 16, en el 36º Medio Maratón Elvas-Badajoz, que recorrerá 21,097 kilómetros entre ambas ciudades con la participación de 300 personas entre personal de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) de Badajoz, servicios médicos, jueces, cronometrajes, colaboradores, Protección Civil o Policía Local.

Organizada por la FMD, con el patrocinio de La Crónica de Badajoz y Decathlon Badajoz y la colaboración de la Junta de Extremadura, la Federación Extremeña de Atletismo o la Cámara Municipal de Elvas, entre otros, la prueba sale a las 10,30 hora española en el Parque da Piedade de Elvas con meta en la Avenida de Huelva de Badajoz, aproximadamente a partir de las 11,35 horas cuando se prevé que llegue el primer corredor.

Los atletas disponen de autobuses gratuitos para su traslado a la ciudad portuguesa, con salidas previstas desde las puertas de El Corte Inglés de 8,30 a 9,15 horas. Asimismo, podrán retirar los dorsales en Decathlon este viernes, día 14, de 18,00 a 22,00 horas y el sábado, día 15, de 10,00 a 20,00 horas.

El concejal de Deporte de Badajoz, Juan Parejo, ha presentado esta prueba junto al director general de Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro; el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, Alberto Cacho, o el teniente coronel del equipo de apoyo a la información Francisco del Viejo Macarro en representación de la Brigada 'Extremadura' XI, que procurará volver a participar aunque con un número inferior a años anteriores por las maniobras que están desarrollando estos días en Zaragoza.

También han participado en la presentación la directora de La Crónica de Badajoz, Ascensión Martínez; el vicepresidente de la Federación Extremeña de Atletismo, José María Blanco, y el concejal de Deportes de Elvas, Hermenegildo Rodrigues, además de contar con la presencia de representantes de la corporación municipal de la capital pacense o de distintos clubes de atletismo.

En su intervención, Juan Parejo ha destacado los 1.780 inscritos, que representa un incremento de 389 personas con respecto a la pasada edición, y que de cara a la próxima cita se marcan como objetivo alcanzar o superar los 2.000 corredores, en este medio maratón en el que la FMD vuelve a colaborar con la Oficina de Igualdad, de cara a la celebración el 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y con motivo de lo cual los dorsales contarán con el lema 'Deportistas contra la violencia de género'.

También incluye la participación de corredores liebre que portan globos con distintos tiempos en los que completar la carrera para ayudar a realizarla con esas marcas; y entre las 11,00 y las 13,15 horas se producirán distintos cortes de tráfico en calles de la ciudad, ante lo que el edil ha rogado comprensión y paciencia a la ciudadanía y ha recomendado utilizar el Puente de la Autonomía para los desplazamientos a la margen derecha de la ciudad.

Asimismo, ha destacado los trofeos singulares de esta edición, que combinan la Puerta de Palmas de Badajoz con el Acueducto de Elvas, y ha coincidido con el resto de los intervinientes en el carácter popular de esta prueba y en invitar a la ciudadanía a salir a la calle para animar a los corredores.

DEPORTE COMO HERRAMIENTA DE DINAMIZACIÓN

Por su parte, Santiago Amaro ha destacado la capacidad del deporte como herramienta para dinamizar el territorio y el apoyo de la administración regional a la realización de eventos.

"La Junta de Extremadura, como paraguas, tiene que estar siempre colaborando con todos los eventos deportivos que se hagan en la región, con todos esos eventos deportivos que sean capaces de dinamizar, entre otros aspectos, el comercio local", ha apuntado, junto con que entre todos tienen que ser capaces de desarrollar este tipo de eventos y poner el deporte "en el punto de mira de los ciudadanos extremeños".