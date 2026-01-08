Más de 180 ciclistas disputarán este domingo en Badajoz la prueba inaugural del Open de Extremadura XCO 2026

Presentación del XCO Kazajoz, prueba inaugural en Badajoz del Open de Extremadura de esta disciplina. - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

BADAJOZ, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 180 ciclistas se darán cita el próximo domingo, día 11, en el parque municipal de Tres Arroyos de la ciudad de Badajoz con motivo de la prueba inaugural del circuito Open de Extremadura XCO 2026, organizado por el club pacense Kazajoz Team y que se completa con una 'Mini XCO Escuela Kazajoz' en torno a esta disciplina olímpica del ciclismo de montaña.

La prueba, que cuenta con la colaboración de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), presenta un circuito absoluto de 5,8 kilómetros mientras que el de la prueba de promoción para chavales de 5 a 14 años es de 800 metros; en ambos casos serán recorridos en varias ocasiones según la categoría.

Los concejales de Deportes, Juan Parejo, y de Parques y Jardines, Rubén Galea, han presentado la prueba junto al presidente del Kazajoz y campeón de España de ciclismo, José Antonio Sánchez, quien ha detallado hace una semana han cumplido cinco años de historia y nunca habían organizado un evento federado "y ya era el momento", y "qué mejor" disciplina que la XCO, la olímpica del mountain bike, en la que cuentan con un equipo profesional y es la "punta de lanza" del proyecto.

Asimismo, han incluido una prueba de promoción que podrán disputar niños de 5 a 14 años, tanto de la Escuela Kazajoz y por parte de algunos chavales que todavía no han competido y para los que será su primera experiencia ciclista en este sentido en el parque de Tres Arroyos, además de otras escuelas ciclistas o deportivas.

Al mismo tiempo, ha destacado que está siendo un "éxito" a nivel de inscripciones con más de 180 y ante lo que esperan llegar a 220 "como mínimo" con la "ambición" de aproximarse a 250, y están trabajando "muy duro" sobre el circuito en colaboración con la empresa gestora del mantenimiento del parque para dejarlo "como una alfombra", ante lo que ha explicado que los senderos los empezaron a construir en la época del covid y que este tipo de eventos, en este caso con vocación de continuidad en el tiempo, ayudan a que Tres Arroyos se mantenga y a darle "vida".

Por su parte, Juan Parejo ha explicado que el Kazajoz es el club ciclista profesional de Badajoz, que representa a la ciudad por todo el país en distintas pruebas deportivas, así como que colaboran con la FMD en la gestión de las escuelas municipales de ciclismo y son los impulsores de esta prueba que se celebra en "el pulmón verde" de la capital pacense, como este parque "espectacular" en plena dehesa, con grandes caminos, veredas o senderos para practicar deporte.

En esta ocasión, este campeonato se desarrollará en la parte izquierda del parque, en la zona de la ermita, con dos niveles, promoción y absoluta, esta última puntuable para el Open de Extremadura, al tiempo que ha señalado que es la primera vez que el club local Kazajoz realiza una prueba oficial federada y que participará "lo mejor" del XCO de todas las provincias limítrofes, y ha agradecido el apoyo de la Federación Extremeña de Ciclismo, y la colaboración del ciclista Felipe Plá o de la empresa gestora de las labores de mantenimiento del parque.

A su vez, Rubén Galea ha agradecido a la FMD y al Kazajoz la celebración de la prueba, en relación a la cual ha recordado que, desde el Área de Turismo que también lleva, en esta legislatura están trabajando para que tenga lugar el mayor número de eventos posibles en distintos espacios públicos de la ciudad, principalmente en los monumentos, por un lado, y en este caso en parques y jardines, como el del río, La Galera o Tres Arroyos, este último "absolutamente envidiable" y una dehesa de casi 500 hectáreas a 5 kilómetros del centro de Badajoz.

Asimismo, ha señalado el atractivo turístico que suponen las propias pruebas deportivas en una ciudad "muy verde" con 23.000 árboles y parques "envidiables" con el del río que está considerado entre los cinco mejores de España, o el periurbano de Tres Arroyos que "está en perfecto estado" con una empresa de mantenimiento, Mesasol, con un contrato de cuatro años que se encarga de la limpieza diaria del parque y de otro tipo de mantenimiento, como el recorte y poda de las encinas.

Sobre el incendio registrado en este espacio este pasado verano, Galea ha hecho hincapié en que "afortunadamente" y gracias a la "rápida" actuación de los equipos de extinción, tanto bomberos municipales como del Infoex de la Junta de Extremadura, se extinguió en dos horas y no dio tiempo a que "esos encinares magníficos" se vieran afectados, aunque sí a monte bajo y matorral que reverdece en cuanto llueve. También anima a presenciar la prueba y a disfrutar de este parque en el que han instalado un nuevo circuito biosaludable.