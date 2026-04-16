Más de 180 profesionales debatirán en Cáceres sobre ética médica en el XI Congreso Nacional de Deontología

Presentación del IX Congreso de Deontología y Ética Médica que se celebra en Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 180 profesionales de toda España se darán cita en Cáceres, del 16 al 18 de abril, en el XI Congreso Nacional de Ética y Deontología Médica, un encuentro clave para reflexionar sobre los retos éticos de la medicina actual y sobre el presente y futuro de la profesión, a través de cinco mesas redondas, dos ponencias magistrales y más de una treintena de comunicaciones orales.

Médicos, juristas y expertos en bioética abordarán, en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña, los dilemas de la práctica clínica actual, desde la objeción de conciencia y el derecho a la información hasta la atención al final de la vida, los retos de la era digital, el dopaje deportivo o el secreto profesional.

El congreso ha sido presentado este jueves en una rueda de prensa celebrada en la sede del Colegio de Médicos de Cáceres, con la participación del presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Tomás Cobo; el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Evelio Robles; el presidente de la Comisión de Ética y Deontología Médica de la OMC, José María Domínguez; y el presidente de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio de Médicos de Cáceres, José María Montero.

Durante la presentación, Robles ha destacado el significado que tiene para la institución y para la ciudad acoger este importante encuentro nacional. "Cáceres se va a convertir estos días en la ciudad de la ética y la deontología médica en nuestro país. Será un espacio de diálogo plural, aprendizaje y consenso sobre los dilemas éticos que surgen en la práctica clínica y a los que debemos dar respuesta", ha señalado.

Por su parte, Cobo ha subrayado que "la deontología constituye el eje central de la Organización Médica Colegial y el fundamento del compromiso que los médicos adquieren con la sociedad".

"Más allá del cumplimiento de las leyes comunes, la profesión médica se rige por un Código Deontológico que fija principios esenciales como la confidencialidad, una relación médico-paciente basada en el respeto, la formación continuada, la competencia profesional, la investigación ética e independiente y el uso justo de recursos limitados", ha apuntado.

Estos compromisos, ha añadido, "son la base sobre la que los pacientes depositan su confianza, una confianza que exige garantías. Esa garantía la ofrece la autorregulación profesional y la deontología, entendida tanto como norma colectiva como ética personal, que refuerza la credibilidad de la profesión y consolida el papel de la OMC como garante de estos valores".

Por su parte, José María Domínguez ha subrayado que "la ética no es un complemento de la medicina, sino una condición imprescindible de su ejercicio: sin ética, la medicina se reduce a una mera tecnociencia. La práctica médica exige integrar el conocimiento científico con los valores del paciente, su contexto vital y social, y una responsabilidad profesional que va más allá de la indicación técnica.

PROGRAMA CIENTÍFICO

El programa científico del congreso ha sido desgranado por José María Montero, quien ha explicado que se abordarán algunos de los desafíos éticos más relevantes de la medicina contemporánea. La conferencia inaugural, titulada 'La objeción de conciencia: una visión desde el derecho', analizará la intersección entre la práctica médica y el ámbito jurídico.

Asimismo, se celebrará una mesa redonda dedicada al papel del médico ante el sufrimiento social, abordando cuestiones como la pobreza, la migración y la vulnerabilidad, y poniendo de relieve el deber de no abandono y la denuncia de situaciones de injusticia estructural.

El encuentro también profundizará en los derechos de información de los pacientes, incluyendo el derecho al olvido, el consentimiento informado, las voluntades anticipadas y el acceso a la historia clínica. En el ámbito de la atención al final de la vida, se debatirán aspectos éticos relacionados con la donación en asistolia, los derechos de las personas mayores y el equilibrio entre la autonomía del paciente y la prevención del suicidio.

Otros temas de especial relevancia serán la relación entre los propios médicos, con especial atención a la formación continua, la actuación ante compañeros con enfermedad mental y los dilemas éticos de los médicos internos residentes; el secreto profesional y sus límites legales; la comunicación médico-paciente; y los aspectos éticos del dopaje en el ámbito deportivo.

La inauguración está prevista para las 17,00 horas con la presencia de la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones de la Junta de Extremadura, Sara García; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, entre otras autoridades.

El congreso se clausurará con la conferencia 'Investigación y documentación de la tortura y malos tratos en la era digital', que aportará una perspectiva internacional sobre el papel de la medicina en la defensa de los derechos humanos.