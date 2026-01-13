Más de 18.800 docentes extremeños cobrarán en sus nóminas de enero la subida mensual de 80 euros

MÉRIDA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 18.800 docentes extremeños de centros públicos cobrarán en sus nóminas de enero la subida de 80 euros brutos mensuales aprobada este martes por el Consejo de Gobierno en funciones.

Para afrontar esta subida, el Ejecutivo regional va a destinar más de 24,6 millones de euros de manera adicional durante 2026 y la medida beneficiará al personal funcionario de carrera, así como a los interinos y al personal laboral docente que ocupe plazas en centros educativos no universitarios.

"Van a ser un total de 18.841 maestros y profesores que van a tener esta subida que, como digo, se va a ver reflejada ya en esta nómina, cumpliendo así el compromiso de nuestra presidenta. Cada docente se va a beneficiar de una subida de 1.120 euros al año, subida que se va a distribuir en 14 pagas", ha puesto en valor la portavoz en funciones de la Junta, Elena Manzano.

Manzano, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en funciones, ha destacado que la administración autonómica ha mantenido "en todo momento una voluntad negociadora con todas y cada una de las organizaciones sindicales", quienes meses atrás salieron a las calles en demanda de su homologación salarial y que consideran insuficiente la subida de 80 euros mensuales.

"Una vez más, desde nuestro gobierno, cumplimos con los docentes, mejoramos sus condiciones retributivas, mejoramos sus condiciones laborales, algo que estamos convencidos va a redundar en una mejora de los servicios que prestan a todos los ciudadanos extremeños", ha hecho hincapié.

(Más información en Europa Press)