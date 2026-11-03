Más de 23.800 habitantes de 13 municipios pacenses se beneficiarán de 24 proyectos de los planes EDIL

Presentación de los Planes EDIL de La Serena - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

CASTUERA (BADAJOZ), 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este martes los proyectos incluidos en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de la Agrupación Urbana Funcional de La Serena dentro de los planes EDIL, que contempla una inversión de 6.058.017 euros para desarrollar 24 actuaciones en 13 municipios con una población beneficiaria de 23.888 habitantes.

Durante una reunión de trabajo con alcaldes de la comarca, Del Puerto ha detallado las intervenciones previstas, su estado de tramitación y los plazos establecidos para su ejecución, dentro de la convocatoria de fondos europeos Feder destinados al desarrollo urbano sostenible.

De la inversión global, 5.149.315,55 euros corresponden a fondos europeos, que financian el 85 por ciento de las actuaciones, mientras que los 908.702 euros restantes serán aportados por la Diputación de Badajoz. De esta forma, los ayuntamientos beneficiarios no tendrán que asumir ningún coste de cofinanciación.

El plan incluye actuaciones en Castuera, Benquerencia de la Serena, Cabeza del Buey, Capilla, Esparragosa de la Serena, Higuera de la Serena, Malpartida de la Serena, Monterrubio de la Serena, Peñalsordo, Quintana de la Serena, Valle de la Serena, Zalamea de la Serena y Zarza-Capilla y los proyectos abarcan desde la renovación de redes de abastecimiento y la mejora de espacios públicos hasta la recuperación del patrimonio histórico, la eficiencia energética, la creación de infraestructuras sociales y turísticas y el impulso de una movilidad más accesible y sostenible.

Una de las actuaciones más destacadas es el proyecto 'Mobicare', dotado con 1.070.000 euros y que permitirá adquirir 13 vehículos eléctricos adaptados, uno para cada municipio de la agrupación, en aras de facilitar los desplazamientos de personas mayores y con movilidad reducida, especialmente en localidades donde las dificultades de transporte pueden limitar el acceso a servicios esenciales.

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