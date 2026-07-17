Más de 24.000 menores de 410 municipios extremeños participarán este verano en las actividades del Plan Concilia

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, visita la ludoteca de Lobón - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, prevé que más de 24.000 menores, con edades comprendidas entre los 2 y los 14 años, se beneficien del Plan Concilia-Extremadura que financia ludotecas y actividades de ocio socioeducativo en 410 municipios y entidades locales de la región, para favorecer la conciliación familiar y laboral durante el periodo estival.

Así lo ha manifestado durante la visita que ha realizado este viernes a la ludoteca de Lobón, en la provincia de Badajoz, donde ha señalado que "de esta manera, las familias van a poder compatibilizar mejor y conciliar su vida personal, familiar y laboral con la tranquilidad de que sus hijas y sus hijos se encuentran bien cuidados en espacios y en entornos seguros, educativos y de gran calidad".

En este sentido, Sánchez Vera ha defendido que la conciliación "no puede depender de recortes, por eso, la Junta ha asumido por segundo año consecutivo con fondos propios de la comunidad autónoma la financiación de 2,3 millones de euros, "como consecuencia del recorte que el año pasado realizó el Ministerio de Igualdad cuando redujo la financiación en un 25 por ciento".

Como novedad este año pueden participar en el programa personas con discapacidad o diversidad funcional hasta los 21 años de edad, por lo que se han ampliado los perfiles profesionales que pueden ser objeto de contratación para asistir o atender a niños y a niñas con alguna necesidad de apoyo o atención.

Además de permitir la conciliación, Sánchez Vera ha destacado otras dos vertientes de este programa: la primera referida a la generación de empleo, ya que facilitará la contratación de más de 1.300 profesionales, entre personal técnico y de dirección, mayoritariamente mujeres.

Mientras que la segunda es relativa a la dinamización de las zonas rurales, ya que no es necesario estar empadronado en los municipios para poder participar de las actividades, lo que permite que los menores que disfrutan de las vacaciones en los pueblos extremeños puedan asistir a los campamentos y ludotecas.

El Plan Concilia Extremadura cuenta con una inversión total de 9,1 millones de euros y se desarrolla a través del programa de colaboración económico municipal de conciliación y corresponsabilidad en el marco del Plan Corresponsables, cofinanciado entre el Ministerio de Igualdad y la Junta de Extremadura, ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.