Más de 280 nazarenos procesionan este Domingo de Ramos en Badajoz con 'La borriquita'

Procesión de La Borriquita en la Semana Santa de Badajoz 2025. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 280 nazarenos procesionan este Domingo de Ramos en la Semana Santa de la ciudad de Badajoz, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, con la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén y Nuestra Señora de la Palma, más conocida como la procesión de 'La borriquita'.

La Cofradía de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén, Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de la Palma tiene su sede en la Parroquia de San Roque y fue fundada el 1 de abril de 1957 por Francisco Sánchez García, una de las personas más importantes de la historia de la Semana Santa de la ciudad en el siglo pasado.

La procesión sale a las 16,30 horas de la Iglesia Parroquial de San Roque para recorrer la Plaza Santiago Arolo y las calles Porvenir, Toledo y Ricardo Carapeto, para llegar a través del Puente de San Roque, los Jardines de la Legión, Plaza 18 de diciembre y las calles Eugenio Hermoso, Bravo Murillo, Arco Agüero y López Prudencio a la Plaza de España para hacer la carrera oficial y la estación de penitencia ante la Catedral.

Posteriormente, regresa a su templo por San Blas, Plaza Cervantes, Calle Trinidad, Plaza 18 de diciembre, Jardines de la Legión, Puente de San Roque, Ricardo Carapeto, Toledo, Porvenir y Plaza Santiago Arolo.

TALLAS Y NOVEDADES

La Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén es una talla anónima, procedente de la ciudad de Cheles, donada y restaurada por Flores y Benítez y posteriormente por Santiago Arolo. Sus andas son de estilo barroco, diseñadas y talladas en 1958 por Ramón García Mora en este paso que llevan dos cuadrillas de 40 hermanos costaleros.

Por su parte, Nuestra Señora de la Palma es una talla de Santiago Arolo de 1959, con respiraderos obra de Talleres Villareal de Sevilla, considerados de los mejores de cuantos llevan las dolorosas pacenses. El manto es obra de las Monjas Adoratrices, bajo diseño de Santiago Arolo, y el palio fue estrenado en 2005, obra de Antonio Vargas. La última restauración realizada fue en 2003 por Manolo Carmona. El paso cuenta dos cuadrillas de 30 hermanos costaleros.

El acompañamiento de esta procesión con 283 nazarenos corre a cargo de la Agrupación Musical Santísimo Cristo Rey (Badajoz), con el misterio, y de la Banda de Música de la Soledad de la Algaba (Sevilla), con el palio.

Entre los estrenos, cabe destacar faroles de cola de 12 luces de guardabrisa donados; cuatro ciriales repujados en plata para el cuerpo de acólitos del misterio, la vara dorada del hermano mayor, y el confeccionado de nuevos trajes de nazarenos.

Entre los lugares de especial interés, destaca el tramo de la avenida Ricardo Carapeto en silencio por las personas con TEA, además de Bravo Murillo, Arco Agüero, San Blas por su barrio y la salida y entrada a su parroquia.