Más de 300 efectivos intervienen en el incendio de Jarilla (Cáceres), que afecta a 11.000 hectáreas

MÉRIDA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) sigue interviniendo en el incendio de Jarilla (Cáceres), que ha afectado a 11.000 hectáreas.

En total, intervienen 315 efectivos, entre 15 unidades de bomberos forestales, 20 medios aéreos, tres equipos de maquinaria pesada, cuatro agentes y seis técnicos.

Así como personal de la Diputación de Cáceres, de la UME, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, junto a medios de Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Protección Civil, Cruz Roja y 112.