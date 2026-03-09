Más de 320 jugadores disputan el fin de semana en Mérida el Campeonato de España de Pádel por Equipos de 2ª Categoría

Presentación del Circuito de España de Pádel por Equipos de 2ª Categoría Absoluto - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de España de Pádel por Equipos de 2ª Categoría Absoluta se celebrará en Mérida este próximo fin de semana, del 13 al 15 de marzo, en las instalaciones del Club Deportivo Pádel, donde se jugarán los más de 320 participantes y 16 equipos procedentes de todo el país.

El campeonato, con entrada gratuita y formado por ocho equipos masculinos y ocho femeninos, ha sido presentado este lunes por el delegado de Deportes, Antonio Marín; el director general de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro; el presidente del Club Deportivo Pádel Mérida, Miguel Pizarro, y el presidente de la Federación Española de Pádel, Javier Rodríguez.

En concreto, el evento comenzará el viernes a las 16,00 horas y se prolongará hasta las 22,00 horas con la disputa de los cuartos de final. El sábado, a partir de las 10,00 horas, se celebrarán las eliminatorias por la permanencia para los equipos que caigan en esa ronda.

Cada enfrentamiento lo disputarán cinco parejas y se jugará al mejor de cinco partidos, por lo que el equipo que logre al menos tres victorias avanzará a la siguiente ronda. Las semifinales determinarán los conjuntos que el domingo disputarán las finales, en una jornada que finalizará aproximadamente a las 20,00 horas.

Asimismo, el domingo 15 de marzo se disputarán las finales de los equipos masculinos y femeninos, además del partido por el tercer y cuarto puesto. Así, las parejas que logren estas posiciones, además de su clasificación en el Campeonato de España, podrán competir en 2027 en la primera categoría. Finalmente, el evento concluirá al mediodía con la entrega de premios.

El presidente del Club Deportivo Pádel Mérida, Miguel Pizarro, ha anunciado que el campeonato contará con la participación de jugadores de alto nivel nacional e internacional, como el extenista español Álex Corretja y el jugador profesional Álvaro Cepero, campeón del mundo y de Europa con la selección española.

Además, ha destacado que se trata de equipos de "mucho calibre y con fichajes muy especiales", que competirán por el ascenso a primera categoría, y ha asegurado que el torneo será "un verdadero espectáculo".

Asimismo, ha agradecido a las instituciones su implicación, y ha asegurado que "se sienten arropados porque es muy importante lo que hacen". Además, ha indicado que "aunque el nivel no sea profesional, representa lo máximo a lo que se puede aspirar".

Por su parte, el delegado de Deportes, Antonio Marín, ha destacado que el evento "viene a demostrar la tremenda salud y calidad de este deporte, que no deja de crecer", y ha subrayado que desde el Ayuntamiento de Mérida siempre apuestan por iniciativas que "generen una actividad económica en la ciudad, especialmente en pernoctaciones y el sector hotelero".

Además, ha animado a la ciudadanía a acercarse a las instalaciones del club y comprobar de primera mano "cómo se vive un campeonato de España por equipos con un nivel extraordinario".

El director general de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro, ha destacado que el evento "vuelve a colocar a Extremadura en el foco nacional e internacional del pádel".

"En 2025, la región acogió más de 200 eventos deportivos, con un impacto económico superior a 1,3 millones de euros que se mantuvo en la comunidad", ha señalado.

Así, los datos reflejan la relevancia del turismo en Mérida y cómo el deporte puede contribuir a atraer más visitantes. Además, al disfrutar de la gastronomía y el patrimonio local, los turistas "se convierten en prescriptores de opinión al regresar a sus lugares de origen, un papel clave para la promoción de la región", ha indicado Amaro.

Asimismo, ha destacado la presencia del presidente de la Federación Española de Pádel, Javier Rodríguez, por su "cercanía y la relevancia del puesto de gran responsabilidad que ocupa porque nos hace sentir orgullosos".

Finalmente, Rodríguez ha resaltado la "impresionante capacidad" de organización del campeonato y ha afirmado que, desde el primer momento, "sabíamos que tenía que ser en Mérida y estamos muy orgullosos de poder venir".