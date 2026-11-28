Archivo - Programa de cribado de cáncer de mama en Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a más de 7.000 mujeres de la región para realizarse mamografías durante el mes de diciembre de 2026, dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

Más de 4.300 usuarias están citadas para realizarse la prueba en las tres unidades móviles con que cuenta este programa, que visitarán este mes 12 poblaciones de la región. El resto, casi 3.300 mujeres de las localidades más pobladas, serán examinadas en los centros de Atención Especializada del SES, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

Las unidades móviles iniciarán sus recorridos el jueves 3 de diciembre en la localidad pacense de Calamonte y la cacereña de Garciaz, y continuarán después sus itinerarios en Don Álvaro y La Zarza, en la provincia de Badajoz, así como por Montehermoso, Aceituna, Pozuelo de Zarzón, Villa del Campo, Guijo de Galisteo y Villagonzalo, en la provincia de Cáceres.

También están citadas las usuarias de otra pequeña población, Santa Cruz de Paniagua, que deberán desplazarse a alguna de las localidades mencionadas anteriormente para realizarse las mamografías en las unidades móviles.

Las mujeres residentes en núcleos urbanos que participarán durante el mes de diciembre en el programa serán atendidas en los centros de Atención Especializada de Badajoz (791), Cáceres (751), Coria (140), Don Benito-Villanueva (388), Zafra (112), Mérida (396), Almendralejo (210), Navalmoral de la Mata (140), Plasencia (299) y Talarrubias (35).

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura, que se viene desarrollando desde 1998, se dirige a todas las mujeres de 47 a 69 años residentes en la región, y a aquellas de 40 a 46 años con antecedentes de cáncer de mama en primer grado.