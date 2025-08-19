Más de una veintena de medios aéreos trabajan en el incendio de Jarilla en un "día clave" en su extinción

LA GRANJA (CÁCERES), 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de una veintena de medios aéreos trabajarán este martes en el incendio de Jarilla (Cáceres), en un "día clave" en las tareas de extinción, para lo que se va a distribuir a lo largo de los distintos sectores todos los medios humanos y materiales de los que se dispone.

Este incendio ha arrasado hasta el momento 15.500 hectáreas, cuenta con 155 kilómetros de perímetro y preocupa un posible descuelgue hacia las localidades de Jerte y Tornavacas.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha avanzado estos datos tras participar en la reunión del Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado ubicado en La Granja (Cáceres), que este martes recibirá la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante esta pasada noche, el incendio ha sufrido "alguna reactivación" en Rebollar y El Torno, que han sido atacadas y solucionadas rápidamente, aunque el "mayor peligro" se localiza en un posible descuelgue hacia Jerte y Tornavacas.

Al respecto, el consejero ha detallado que el fuego ha pasado la Garganta de los Papúos, que, aunque se ha visto quemada en la parte superior, se ha conservado esa "joya patrimonial". "Se tendrá que estar muy pendiente durante todo el día para que el viento no provoque un descuelgue", Ha dicho.

"El esfuerzo va a ser muy grande con esos 25 medios aéreos y si las condiciones lo permiten, que creo que las van a permitir, según nos trasladan los técnicos, vamos a poder ir avanzando y mucho en el día de hoy en este incendio. Por tanto, máximo optimismo en este sentido y estaremos pendientes a lo que ocurra a lo largo del día", ha subrayado.

(Más infromación en Europa Press)