Una masterclass solidaria de zumba recaudará fondos el 7 de noviembre en Mérida contra el cáncer de mama

Presentación de la I Masterclass de Zumba - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una masterclass solidaria de zumba contra el cáncer de mama recaudará fondos el próximo sábado 7 de noviembre, en la Plaza de España de Mérida.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Mérida, organiza esta I Masterclass de Zumba bajo el título 'Mérida contra el cáncer de mama', que tendrá lugar a partir de las 11,00 horas, en la Plaza de España y para la que las inscripciones ya están abiertas.

La actividad ha sido presentada este martes por la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Mérida, Mercedes Landín, el delegado de Deportes del Ayuntamiento de Mérida

En su intervención, Marín ha destacado que se trata de "una propuesta dinámica y participativa, con coreografías adaptadas a todos los niveles", que convertirá la Plaza de España de Mérida en un "punto de encuentro" para fomentar hábitos de vida saludables, sensibilizar sobre el cáncer de mama y mostrar la solidaridad y el compromiso de los emeritenses con las afectadas por esta enfermedad.

Asimismo, el delegado de Deportes ha animado a los ciudadanos a sumarse a esta iniciativa solidaria y ha anunciado que entre todos los inscritos se sortearán entradas para asistir a eventos deportivos del A.D. Mérida y del C.P. Bosco Mérida.

UNIR DEPORTE Y SOLIDARIDAD

Por su parte, la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Mérida, Mercedes Landín, ha destacado que esta propuesta nace con el objetivo de movilizar a la ciudadanía en torno a una causa compartida y demostrar que el deporte y la solidaridad pueden ir de la mano.

"Queremos convertir la Plaza de España en un gran punto de encuentro para disfrutar del ejercicio físico y demostrar, una vez más, el compromiso solidario de Mérida", ha señalado Landín, quien ha subrayado la importancia de seguir impulsando actividades que acerquen la asociación a los ciudadanos y den visibilidad a los servicios gratuitos que ofrece a pacientes y familiares, según informa el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Así, esta primera masterclass pretende contribuir a la sensibilización sobre una enfermedad de "gran impacto social", ya que según los datos que ha aportado, cada año se diagnostican cerca de 800 nuevos casos de cáncer de mama en Extremadura, mientras que en el conjunto de España se estiman 38.318 nuevos diagnósticos.

Cabe destacar que esta iniciativa se enmarca en las actividades de sensibilización con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, y se suma a la campaña 'Nos lo tomamos a pecho', impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer para reivindicar una atención más humana e integral a las mujeres que conviven con esta enfermedad.

En este sentido, Mercedes Landín ha recordado que "hablar de cáncer de mama no es hablar solamente de diagnósticos, tratamientos o supervivencia, sino también del miedo a que la enfermedad vuelva, de los cambios físicos, de las secuelas emocionales, de las dificultades para recuperar la vida cotidiana y de la necesidad de sentirse escuchada, comprendida y acompañada".

La presidenta de la AECC Mérida ha insistido en que cada mujer vive el cáncer de una manera diferente y ha recordado que la Asociación ofrece, de manera gratuita, apoyo psicológico, atención social, orientación sanitaria y acompañamiento a pacientes y familiares antes, durante y después del tratamiento.

"Queremos que cualquier mujer de Mérida que esté atravesando esta enfermedad sepa que puede contar con nosotros, que tiene una puerta abierta y un equipo de profesionales y voluntarios dispuesto a escucharla y ayudarla. Porque escuchar también es cuidar", ha señalado.

Por último, ha animado a la ciudadanía emeritense a participar en esta primera maste class y mostrar su apoyo a las personas que conviven con la enfermedad. Asimismo, ha recordado la importancia de la prevención, de mantener una vida físicamente activa y de participar en los programas de detección precoz.

Cabe destacar que la masterclass contará con cuatro monitores que conducirán una sesión colectiva de zumba, con coreografías adaptadas a distintos niveles y dirigida a personas de todas las edades, en una propuesta que combina deporte, diversión y solidaridad.

La inscripción tiene un coste de seis euros e incluye la participación en la masterclass, una camiseta conmemorativa, agua y la posibilidad de participar en un sorteo, y los interesados pueden realizar su inscripción en la web enmarcha.contraelcancer.es.