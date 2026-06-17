La Matanza Losareña, Valdelacalzada en Flor y Domingo de los Tiros de Zarza la Mayor, nuevas Fiestas de Interés Regional

Fiesta de Interés turistico regional - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Matanza Losareña, de la localidad cacereña Losar de la Vera; Valdelacalzada en Flor, de la localidad pacense de Valdelacalzada, y el Domingo de los Tiros de la localidad cacereña de Zarza La Mayor, han sido declaradas como nuevas Fiestas de Interés Turístico Regional.

El Consejo de Turismo de Extremadura ha dado luz verde este miércoles a la declaración de estas tres nuevas Fiestas de Interés Turístico Regional, cuya concesión definitiva se materializará mediante la correspondiente orden, que se publicará en el Diario Oficial de Extremadura próximamente.

En concreto, la declaración de la Matanza Losareña como Fiesta de Interés Turístico Regional, fue solicitada por el Ayuntamiento de Losar de la Vera, y se celebra cada segundo sábado de marzo desde 2015.

Esta festividad destaca por la recuperación de tradiciones vinculadas a la vida rural extremeña, su componente didáctico, la implicación de asociaciones y vecinos, y la organización de actividades como talleres infantiles, degustaciones gastronómicas y actuaciones folclóricas, con una afluencia media de 2.500 personas por edición, según señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por su parte, 'Valdelacalzada en Flor' transforma cada primavera la localidad pacense en un "gran escaparate de color y naturaleza, poniendo en valor la floración de sus frutales", el trabajo agrícola que sostiene la economía de la comarca y una programación abierta a todos los públicos con rutas senderistas y mercado de artesanía, entre otras.

Esta fiesta, a juicio del Consejo de Turismo, ha "conseguido cristalizar el vínculo entre paisaje, identidad local y proyección turística".

Por su parte, en Zarza la Mayor, el Domingo de los Tiros es una tradición de profunda raigambre histórica que se celebra cada Domingo de Resurrección desde el siglo XVIII, cuya singularidad reside en "la unión de la dimensión religiosa y festiva, el uso del traje regional, las salvas de escopeta, la procesión y los bailes típicos".

La tradición popular sitúa el origen de esta fiesta en el permiso que los hombres tenían para salir a cazar el Domingo de Resurrección, después de la cuaresma. Al regresar cargados y coincidir con el encuentro de las imágenes de Jesús Rescatado y la Virgen del Castillo, dispararon sus escopetas al aire en señal de alegría y respeto, un acto que terminó institucionalizándose.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha definido estas fiestas como "palancas de dinamización local, porque atraen visitantes, alargan la estancia o amplían el gasto en el municipio, refuerzan el consumo de productos y servicios locales y aumentan la proyección turística de la comarca".