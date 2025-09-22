La mayor planta fotovoltaica de Naturgy en España entrará en servicio a finales de 2026 en Aldeacentenera

ALDEACENTENERA (CÁCERES), 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mayor planta fotovoltaica de Naturgy en España entrará en servicio a finales de 2026 entre los municipios cacereños de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa, tras una inversión de 150 millones de euros.

Con una potencia pico de 300 MW, la nueva planta producirá anualmente alrededor de 515 GWh/año de energía de origen renovable, una cantidad equivalente al consumo eléctrico de más de 157.000 viviendas, por lo que la instalación contribuirá a reducir más de 250.000 toneladas de emisiones de CO2 al año.

Así se ha puesto de manifiesto este lunes en una visita a las obras de esta planta fotovoltaica que han realizado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, junto con responsables de la compañía Naturgy.

