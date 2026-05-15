La Medalla de Cáceres se concederá este año al restaurante Atrio por sus 40 años de historia

Archivo - Hotel y restaurante Atrio de Cáceres - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado el expediente para conceder la Medalla de la Ciudad al restaurante Atrio, el proyecto gastronómico de Toño Pérez y José Polo, que cuenta con tres estrellas Michelin, y que cumple en 2026 sus 40 años de historia, los mismos que el nombramiento de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La propuesta ha sido elevada por el equipo de Gobierno que quiere conceder el máximo galardón de la ciudad a Atrio para reconocer este "inigualable restaurante conocido a nivel mundial", ha dicho el concejal Pedro Muriel, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.

Con ellos se quiere también reconocer la trayectoria de sus propietarios Toño Pérez y José Polo "por la promoción de la ciudad" que ha supuesto este proycto grastronómico y su posicionamiento internacional.

La propuesta de concesión del máximo galardón de la ciudad a Atrio ha partido del Ejecutivo local que ahora recabarán los pertinentes informes, tal y como establece el reglamento de distinciones del ayuntamiento, para trasladar la propuesta a la Comisión de Cultura, donde están representados todos los grupos políticos --PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos-- que es la que tendrá que dar el visto bueno a esta candidatura.

Muriel ha explicado que este año es "especial" para la ciudad al estar conmemorando los 40 años como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y con este reconocimiento se quiere "valorar el compromiso de Atrio con la ciudad" desde hace cuatro décadas. "Sobre todo el posicionamiento y la calidad y la singularidad que supone que Cáceres pueda ofrecer un restaurante de estas características y todo su complejo hotelero, por supuesto", ha explicado el edil.

Cabe recordar que José Polo y Toño Pérez abrieron su restaurante en la conocida como plaza de los maestros, en el ensanche de la capital cacereña y, años después se trasladarían al corazón de la Ciudad Monumental, en la plaza de San Mateo, con un nuevo edificio que alberga también un hotel Relais Chateaux.

Desde 2022, el restaurante cuenta con tres estrellas Michelin que hacen de su cocina una propuesta de vanguardia sin olvidar las raíces de los productos ibéricos de la región que nunca faltan en sus platos.

La Medalla de Cáceres es la máxima distinción otorgada por el Ayuntamiento de Cáceres a personas o entidades que han realizado acciones relevantes en beneficio de la ciudad, su progreso y prestigio. La ceremonia de entrega es un evento público y abierto, y el premio reconoce la trayectoria histórica, la contribución al desarrollo social o cultural, y el compromiso con la ciudad.

El acto de entrega se celebra cada año en noviembre, en torno a la conmemoración del nombramiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que tuvo lugar ese mes en 1986.