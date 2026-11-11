Medio centenar de docentes se suman a la huelga en Extremadura pese al cierre de centros educativos por el temporal

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Archivo - Pizarra en un colegio - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: miércoles, 11 noviembre 2026 13:39
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   MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Algo más de medio centenar de docentes se han sumado a la huelga general este miércoles en Extremadura pese a encontrarse cerrados los centros educativos como consecuencia de la situación meteorológica por el temporal.

   Así, según datos de la Junta facilitados a Europa Press, han llegado notificaciones de que se suman a la huelga 53 docentes y tres no docentes en la comunidad.

   De igual modo, en el caso de la Inspección se han notificado dos casos que se suman a la huelga en Cáceres, y ninguno en Badajoz.

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