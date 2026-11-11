Medio centenar de docentes se suman a la huelga en Extremadura pese al cierre de centros educativos por el temporal

Archivo - Pizarra en un colegio - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Algo más de medio centenar de docentes se han sumado a la huelga general este miércoles en Extremadura pese a encontrarse cerrados los centros educativos como consecuencia de la situación meteorológica por el temporal.

Así, según datos de la Junta facilitados a Europa Press, han llegado notificaciones de que se suman a la huelga 53 docentes y tres no docentes en la comunidad.

De igual modo, en el caso de la Inspección se han notificado dos casos que se suman a la huelga en Cáceres, y ninguno en Badajoz.