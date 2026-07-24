Medios del Infoex colaboran en la extinción del incendio forestal de Ávila y se encargan de proteger El Barraco

Medios de la Junta de Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Medios humanos y material del Plan Infoex se han incorporado este viernes por la tarde a los trabajos de extinción del gran incendio forestal de Burgohondo (Ávila), que junto a los fuegos de la Comunidad de Madrid han motivado la declaración de la emergencia de interés nacional por parte del Gobierno. La tarea principal encomendada a los equipos extremeños ha sido proteger la población de El Barraco.

En concreto, la Junta de Extremadura ha enviado a la zona dos unidades de bomberos forestales terrestres de seis componentes cada una (las que tienen su base en Helechosa de los Montes y Siruela) y un técnico de extinción (coordinador de zona en Ibores-Villuercas).

Así como un agente del Medio Natural de La Siberia, dos aviones anfibios que han despegado desde la base aérea de Talavera la Real y también un equipo de maquinaria pesada con base en Herrera del Duque y compuesto por una góndola, un bulldozer y un equipo auxiliar de apoyo.

Desde el pasado 1 de junio, día en el que comenzó la de época de peligro alto en la comunidad autónoma, el Plan Infoex ha enviado medios humanos y materiales a Andalucía (provincia de Huelva) y Castilla-La Mancha (en Ciudad Real y Toledo).

Esta ayuda se ha canalizado a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem), ha informado la Junta en nota de prensa.

Extremadura firmó el año pasado convenios de colaboración con Castilla y León y Castilla-La Mancha que eliminan burocracia y agilizan la intervención de los equipos de extinción en una franja de 5 kilómetros en torno a los límites autonómicos, la denominada ZACIF o Zona de Actuación Conjunta ante Incendios Forestales, en la que los medios pueden actuar sin requerir autorización previa.