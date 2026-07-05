Medios del Infoex trabajan en la extinción de un incendio declarado en Tornavacas (Cáceres)

Incendio declarado en Tornavacas (Cáceres), a 5 de julio de 2026. - PLAN INFOEX

PLASENCIA (CÁCERES), 5 (EUROPA PRESS)

Medios del Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) trabajan en la extinción de un incendio declarado en la localidad cacereña de Tornavacas.

Hasta la zona se han desplazado tres unidades de bomberos forestales terrestres y una unidad helitransportada; un agente del medio natural y un técnico de extinción.

También colaboran para sofocar el fuego un helicóptero y dos hidroaviones, según ha informado el Infoex a través de sus redes sociales.