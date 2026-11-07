El Mercado de Productos Locales y Artesanía de Badajoz reúne a 26 productores y artesanos de la provincia

Asistentes al Mercado de Productos Locales y Artesanía de la Diputación de Badajoz, a 7 de noviembre de 2026. - CREATTIVA
BADAJOZ 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Mercado de Productos Locales y Artesanía de la Diputación de Badajoz ha reunido este sábado a 26 productores y artesanos de la provincia en el Hospital Centro Vivo.
En concreto, han participado 18 productores agroalimentarios y ocho artesanos procedentes de distintos puntos de la provincia, según ha informado la organización en un comunicado.
La oferta agroalimentaria ha permitido a los visitantes acercarse a una amplia variedad de propuestas, desde quesos, embutidos, chocolates, miel y repostería hasta vinos, aceites de oliva virgen extra, pistachos, frutos secos y salsas artesanales.
Entre los participantes han estado Chocolates Moro, Quesos y Nazurones QuesoVita, Garrapiñadas El Conchito Gourmet, Panadería-Pastelería Artesanos Panvira, Miel Apícola FP, Obrador Artesanal La Abuela Juli, M&M Quesos Marina, Salsas y Aderezos El Canario, Repostería Conventual de las Franciscanas Clarisas de Llerena, Bodegas Orán, Quesos Artesanos Chipi, Embutidos Sierra Extremeña 1996, Bodegas Gardel, Pistachos La Turruca, Elaborados Ocas Iglesias, AOVE Victoriano Organic, Quesos Jarropa y Sita y Embutidos Guareño.
La artesanía también ha tenido un papel destacado en esta edición, con propuestas de Dekalitá, Zazu Tesoros, Paqui Benavente, Nano Escultor, Nacho Zapata, Kook, Estudio Taller Sierra y Menthol. Sus puestos han mostrado la diversidad de disciplinas, materiales y creaciones que forman parte del tejido artesanal de la provincia.
La próxima cita será el 12 de diciembre, con una edición especial de Navidad que volverá a reunir en El Hospital Centro Vivo a productores y artesanos de la provincia.