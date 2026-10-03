El Mercado de Productos Locales de la Diputación de Badajoz reúne a 21 productores agroalimentarios y artesanía

Fotografía del Mercado de Productos Locales de la Diputación de Badajoz celebrado el 3 de octubre de 2026 en El Hospital Centro Vivo de Badajoz. - CREATTIVA

BADAJOZ 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mercado de Productos Locales de la Diputación de Badajoz ha reunido este sábado, en El Hospital Centro Vivo, a 21 productores agroalimentarios y artesanía

Esta actividad es una iniciativa puesta en marcha en 2021 por el Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la Diputación de Badajoz, y se celebra el primer sábado de cada mes, salvo en enero, julio y agosto.

Con la edición de este sábado, el mercado continúa con su calendario habitual en El Hospital provincial, convirtiendo este espacio en un punto de encuentro de referencia con la producción local de la provincia de Badajoz.

En la sección alimentaria han participado Chocolates Moro, QuesoVita, El Conchito Gourmet, Artesanos Panvira, Apícola FP, La Abuela Juli, M&M Quesos Marina, salsas El Canario, repostería conventual Franciscanas Clarisas de Llerena, Bodegas Orán, quesos artesanos Chipi y aceites Alguijuela.

La artesanía ha completado la propuesta con piezas de joyería, cerámica, moda, complementos y otras disciplinas creativas. Los visitantes han podido conocer el trabajo de Zazu Tesoros, Paqui Benavente, Nanibus, Nano Escultor, Menthol, Nacho Zapata, Kook, Trocitos de Mar y Estudio Taller Sierra.

La próxima edición se celebrará el sábado 7 de noviembre.