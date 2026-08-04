Mérida alcanzará una renovación del 70% de su red de saneamiento con nuevas actuaciones en San Juan y Plantonal de Vera

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en una rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa concesionaria de la red de abastecimiento de Mérida, Aqualia, iniciará de forma inminente las obras de renovación de un total de 24 kilómetros de tuberías de fibrocemento en la segunda fase de las actuaciones en la barriada de San Juan y en Plantonal de Vera.

Unas actuaciones que se prolongarán durante los próximos meses, de modo que se estima que estén concluidas a finales de año o principios de 2027, tras una inversión global de 1,7 millones de euros.

Unas vez finalizados estos trabajos, sobre los cuáles serán informados los vecinos de las calles afectadas a través de una campaña de difusión para minimizar las molestias ocasionadas en los necesarios cortes de suministro, restarán por sustituir unos 115 kilómetros de tuberías de fibrocemento, que en algunos casos suman más de medio siglo de servicio, en la capital extremeña.

Esta cifra supone que restará por renovar aún un 30 por ciento de la red de saneamiento de la ciudad que todavía mantiene las viejas tuberías que provocan numerosas averías y cortes de suministro, si bien el ayuntamiento prevé que, de mantenerse el ritmo inversor de los últimos años, pueda quedar completamente renovada en 5 o 6 años.

Así lo ha avanzado el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, en la presentación de las actuaciones en Plantonal de Vera, donde se invertirán 700.000 euros en la sustitución de la red, con especial atención asimismo en la impermeabilización del pavimento, a fin de resolver las numerosas humedades por filtraciones que sufren las viviendas de la barriada, y en San Juan, en este caso en su segunda fase, por importe de 1.000.000 euros.

Las actuaciones podrán comenzar en los próximos días, según ha avanzado Jesús Rodríguez, responsable de la concesionaria, quien ha agradecido al alcalde la implicación y el "esfuerzo" inversor que viene manteniendo en los últimos años, y que se están reflejando en un descenso de las averías y cortes de suministro.

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