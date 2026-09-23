Mérida celebra este sábado el Vía Martyrum de Santa Eulalia, en el que se presentará el himno del Año Jubilar Eulaliense

Cartel de Vía Martyrum - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Mérida celebrará este sábado, 26 de septiembre, el tradicional Vía Martyrum de Santa Eulalia, un recorrido por doce estaciones que rememora el testimonio martirial de la joven emeritense patrona de la ciudad y que volverá a unir algunos de los principales espacios patrimoniales y eulalienses de la ciudad.

El Vía Martyrum partirá a las 22,00 horas desde el Puente Romano, en la zona de Nueva Ciudad, donde se desarrollarán las tres primeras estaciones, y el recorrido continuará hasta la puerta de la Alcazaba, donde tendrá lugar la cuarta estación, para proseguir hasta el Templo de Diana, escenario de las estaciones quinta y sexta.

En este enclave, las asociaciones recreacionistas Ara Concordiae y Emerita Antiqua, en colaboración con la organización, realizarán una dramatización del juicio de Santa Eulalia.

Una vez concluya esta representación, también en el Templo de Diana tendrá lugar la presentación del himno del nuevo Año Jubilar de Santa Eulalia, que comenzará el 10 de diciembre de 2027, en un acto en el que también se presentará el rostro de la imagen de Santa Eulalia que servirá de base para la promoción y conmemoración de esta celebración jubilar, según avanza el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Estas iniciativas son fruto de la colaboración entre la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia y la empresa emeritense AMVA Media, y cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida, que se suma así a la difusión y puesta en valor del legado de la Patrona y a la promoción de una celebración de especial relevancia para la ciudad.

El recorrido continuará posteriormente por el Pórtico del Foro y la calle Santa Eulalia hasta la Domus Ecclesiae, donde tendrá lugar la séptima estación, mientras que la octava se desarrollará en la Puerta de la Villa, junto al Monumento a Santa Eulalia, y la novena en la Rambla de Santa Eulalia, junto al Obelisco.

El Vía Martyrum llegará después hasta el Hornito de Santa Eulalia, donde tendrá lugar la décima estación, para continuar hasta el Humilladero de Santa Eulalia, escenario de la undécima, cuando el recorrido afrontará entonces su tramo final hasta la Basílica de Santa Eulalia, a la que los participantes accederán a través de su Puerta Románica.

Finalmente, en torno a la medianoche tendrá lugar en el interior de la Basílica la duodécima y última estación, poniendo el broche a un recorrido que atraviesa algunos de los lugares más estrechamente vinculados a la historia y a la tradición eulaliense de Mérida.

Como culminación del Vía Martyrum se procederá a la veneración de la Reliquia de Santa Eulalia, que para esta ocasión estará situada sobre el lugar en el que fueron depositados sus restos martiriales en el siglo IV.

La celebración cuenta también con la colaboración de la Basílica de Santa Eulalia y del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, cuya participación permite integrar el recorrido en el conjunto patrimonial de la ciudad y poner en conexión la memoria de Santa Eulalia con algunos de los espacios arqueológicos y monumentales más representativos de Mérida.

La organización hace un llamamiento a los emeritenses para que acompañen el recorrido desde el Puente Romano hasta la Basílica de Santa Eulalia portando velas rojas, contribuyendo a crear una imagen colectiva de recogimiento y devoción en las calles de la ciudad.

Finalmente, el Ayuntamiento de Mérida anima a la ciudadanía a participar en esta cita que permite recorrer la ciudad siguiendo la huella de Santa Eulalia, uniendo patrimonio, historia, tradición y devoción en torno a la figura de la Patrona y Alcaldesa Perpetua de Mérida.

Según destaca, el Vía Martyrum se convierte, además, en uno de los primeros hitos de cara al Año Jubilar Eulaliense que comenzará el 10 de diciembre de 2027, una celebración que "permitirá proyectar el legado de Santa Eulalia y su vinculación histórica con Mérida".