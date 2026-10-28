Mérida celebrará el encendido del alumbrado navideño el 26 de noviembre con una fiesta familiar en la Plaza de España

MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Mérida dará la bienvenida a la Navidad el próximo jueves 26 de noviembre con una gran fiesta familiar en la Plaza de España que culminará a las 19,00 horas con el encendido oficial del alumbrado navideño.

Se trata de una cita que marcará el inicio de unas semanas "cargadas de ilusión" y que convertirá el centro de la ciudad en un punto de encuentro para las familias emeritenses, según ha señalado el ayuntamiento en una nota de prensa en la que ha señalado que la programación comenzará a las 17,30 horas con diferentes propuestas de animación y entretenimiento dirigidas a todos los públicos.

La jornada incluirá una charanga navideña por las calles comerciales, actividades infantiles a cargo de Yórik Artes Escénicas, actuaciones de artistas locales, música, reparto de 3.000 gorros navideños, muñecos hinchables gigantes y otras sorpresas "para disfrutar de una tarde especial en el corazón de Mérida".

El momento central llegará a las 19,00 horas, cuando la tradicional cuenta atrás dé paso al encendido de las luces que iluminarán las calles y plazas de la ciudad durante las fiestas navideñas.

La celebración continuará con actuaciones musicales y propuestas de animación para que pequeños y mayores puedan compartir una tarde de convivencia y celebración, con el talento emeritense como parte protagonista de esta bienvenida a la Navidad.

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha destacado que "el encendido navideño es uno de los momentos más esperados por las familias emeritenses, porque supone el comienzo de una época muy especial en la que Mérida se llena de luz, ilusión y actividad en sus calles".

En este sentido, ha avanzado que en las próximas semanas se dará a conocer el "amplísimo" programa de actividades de la Navidad 2026-2027, que incluirá propuestas dirigidas a todos los públicos y pensadas para que la ciudadanía pueda disfrutar de estas fechas en familia, así como para atraer visitantes y contribuir a dinamizar el comercio y la hostelería local.

Aragoneses ha subrayado también la importancia de contar con los artistas y colectivos de la ciudad en esta celebración, ante lo que ha señalado que "el talento local forma parte de la identidad de Mérida" y quieren que "tenga su espacio en unas fechas tan especiales, en las que nuestras calles y plazas se convierten en escenarios para compartir, disfrutar y celebrar juntos".

Con esta gran fiesta de encendido, el Ayuntamiento de Mérida inicia la programación navideña con una apuesta por la participación ciudadana, el apoyo al talento local, la dinamización del centro urbano y el disfrute colectivo de unas fechas que forman parte de las tradiciones y la vida de la ciudad.