Mérida comienza a repartir los bonos-descuento para impulsar las compras en el comercio local

Cartel sobre los bonos al consumo impulsados por el Ayuntamiento de Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha comenzado a distribuir los bonos- descuento en los domicilios de toda la ciudadanía emeritense, dentro de la campaña municipal de apoyo al comercio de proximidad y de estímulo del consumo en los establecimientos locales.

Los bonos podrán utilizarse a partir del próximo 20 de noviembre y hasta el 31 de diciembre, según ha informado el consistorio en un comunicado. El objetivo es que la ciudadanía se beneficie de descuentos en sus compras y, al mismo tiempo, se contribuya a dinamizar la actividad económica de la ciudad.

Esta iniciativa se enmarca en el plan municipal de Ayudas para el Comercio, Turismo y Hostelería Local, "una nueva apuesta del ayuntamiento emeritense por el tejido empresarial de la ciudad, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas y los sectores vinculados a la actividad turística y hostelera".

Se trata de una medida que forma parte de la primera línea de este plan, dotada con un millón de euros, y destinada al estímulo del consumo en el comercio minorista mediante bonos-descuento.

Cada establecimiento beneficiario podrá recibir 2.000 euros en ayudas, correspondientes a 100 bonos de 20 euros, que podrán utilizarse en compras de un importe mínimo de 40 euros.

Con esta nueva campaña, el Ayuntamiento de Mérida continúa impulsando medidas para fortalecer el comercio local, apoyar a quienes desarrollan su actividad económica en la ciudad y fomentar que las compras de la ciudadanía reviertan directamente en la economía de la ciudad.