Mérida eleva a dos los policías locales destinado a VioGén para colaborar en atención a víctimas de violencia de género

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida elevará de uno a dos los policías locales destinados al Sistema VioGén para colaborar en el contacto, asesoramiento y seguimiento de víctimas de violencia de género.

Lo hará tras la actualización del protocolo interno por el cual el consistorio colabora con dicho sistema, y en virtud de lo cual la Policía Local ayuda a la Policía Nacional en casos de violencia de género "más leves" que requieren una vigilancia "de otra manera", según ha explicado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

Así, antes de copresidir este lunes en Mérida la Junta Local de Seguridad junto al delegado del Gobierno, José Luis Quintana, el primer edil ha señalado que la Policía Local atiende en colaboración con la Policía Nacional a unas 80 víctimas dentro del Sistema VioGén en la ciudad.

Esta medida de destinar un policía local más a dicho sistema, según ha remarcado Rodríguez Osuna, no se adopta porque se haya registrado un repunte en las cifras de casos de violencia de género en la ciudad, sino para "redoblar los esfuerzos" y con ello que mejorar los servicios que se prestan en la materia.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha remarcado la "apuesta" del Ayuntamiento de Mérida por incrementar los recursos de la Policía Local para colaborar con Policía Nacional en atención de casos de violencia de género dentro del Sistema VioGén, y ha incidido en que esta materia "es una labor de todos".

Así, ha desgranado que Mérida cuenta actualmente con 231 casos activos, de los que ninguno de ellos es de riesgo extremo, únicamente hay dos de alto riesgo, 44 son de riesgo medio y 185 de riesgo bajo. De estos últimos algunos se derivan a la Policía Local para atenderlos en coordinación con la Policía Nacional.

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