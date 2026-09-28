Mérida reunirá a 40 personas con amputación en un encuentro nacional para dar visibilidad al colectivo

Presentación del Encuentro Nacional de Personas Amputadas - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer Encuentro Nacional de Personas con Amputación de Mérida reunirá el próximo 31 de octubre a cerca de cuarenta participantes procedentes de todo el país con el objetivo de dar visibilidad al colectivo y compartir experiencias de superación.

Una jornada que incluye una ruta, visitas guiadas, ponencias y actividades de ocio y deporte, dirigidas a todos los públicos, que busca promover la inclusión, impulsar la accesibilidad en el turismo cultural y promover el deporte adaptado como herramienta de bienestar y desarrollo personal.

La delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, y el delegado en Extremadura de la Asociación Nacional de Personas Amputadas de España, José Luis Quesada, conocido como 'José Onight', han presentado este lunes la cita, que comenzará con una recepción oficial del Ayuntamiento de Mérida, en la que las autoridades locales darán la bienvenida a los asistentes.

Posteriormente, los participantes realizarán una visita guiada adaptada al Teatro y Anfiteatro Romano, así como a otros monumentos más emblemáticos de la ciudad.

Tras una comida de convivencia, se celebrará una charla-coloquio en la Sala Decumanus con la participación de un técnico protésico, una fisioterapeuta y una abogada especializada en accidentes de tráfico y amputaciones, procedentes de Madrid y Barcelona.

El encuentro también contempla espacios para el ocio y el deporte. La jornada del sábado culminará con una fiesta temática de Halloween en el Pub Trastero, a cargo de el DJ Extremeño Pedro Ramírez, amputado de miembro superior.

Al día siguiente, 1 de noviembre, tendrá lugar por la mañana una ruta en Barco Dragón por el río Guadiana, una actividad náutica adaptada organizada en colaboración con el Club de Piragüismo Iuxtanam, que pondrá el broche final al encuentro.

La delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, ha mostrado el apoyo del Ayuntamiento de Mérida a este primer encuentro, tanto para "dar a conocer la iniciativa como para contribuir a su difusión y facilitar su desarrollo".

Asimismo, ha asegurado que el próximo 31 de octubre estarán presentes en la jornada para recibir a todas las personas que se desplazarán hasta Mérida desde distintos puntos de España, con el objetivo de "conocerlas y acompañarlas en las visitas monumentales, con el foco puesto en la accesibilidad".

"Se trata de una de las áreas transversales que se trabajan desde el Ayuntamiento de Mérida, en las que estamos seguros de que estamos avanzando y transformando la ciudad para que sea un referente en accesibilidad, tanto en Extremadura como en España", ha remarcado Fajardo.

Por su parte, el delegado en Extremadura de la Asociación Nacional de Personas Amputadas de España, José Luis Quesada, ha asegurado que, tras visitar a personas amputadas en el Hospital de Mérida y acompañarlas durante su rehabilitación, se ha encontrado con "mucha desinformación sobre esta discapacidad".

Así, ha explicado que, ante el compromiso de Mérida con la accesibilidad y con las personas que más lo necesitan, surgió la idea de celebrar por primera vez "un encuentro dirigido a personas que han sufrido algún tipo de amputación".

Por último, ha destacado la importancia de dar visibilidad a esta realidad y ha agradecido el apoyo recibido por parte de la ciudad de Mérida y de las personas que le acompañaron durante su proceso.