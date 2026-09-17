Mérida y Tarragona firman un protocolo de colaboración para la protección y promoción de sus teatros romanos

Autoridades participantes en la firma del convenio de colaboración entre las ciudades de Tarragona y Mérida - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y de Tarragona, Rubén Viñuales, han firmado en la capital extremeña un convenio de colaboración para la conservación, protección y promoción de sus teatros romanos.

La firma, rubricada este jueves en el enclave del teatro emeritense, ha contado con la asistencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

El primer edil de Tarragona ha valorado que dos ciudades que están separadas por la distancia se vuelvan a encontrar en aquello que les une desde hace más de 2.000 años, cuando eran Tárraco y Augusta Emérita.

"Dos de las grandes ciudades de la Hispania romana, dos ciudades que fueron capitales, centros de poder, cultura y conocimiento, dos ciudades que todavía hoy conservan entre sus calles las huellas de aquella civilización que nos precedió", ha expuesto Viñuales.

Así, ha señalado que Roma dejó a ambas ciudades "mucho más que monumentos" ya que les legó una historia y una cultura y la "enorme responsabilidad" de conservarla y conseguir que siga viva para las generaciones futuras.

Sobre el convenio suscrito, el alcalde de Tarragona ha incidido en que las dos ciudades quieren que sea "mucho más que un documento firmado", ya que buscan compartir "conocimiento, investigación, conservación, gestión, experiencia y proyectos".

"Queremos que nuestros profesionales trabajen juntos y que nuestros jóvenes conozcan nuestras dos ciudades. Que los visitantes que llegan a Tarragona descubran Mérida y que quienes llegan a Mérida sientan también la curiosidad de conocer Tarragona", ha valorado.

Por su parte, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha informado de que el convenio firmado se describe en cinco acciones relacionadas, fundamentalmente, con la conservación, protección y promoción de los teatros romanos Tarragona y Mérida.

Así, con el mismo se quiere poner en valor la relación que tuvieron dichas capitales de la Hispania romana y poder compartir no solamente los teatros, sino "el sentimiento, la devoción y la pasión" que se tiene por ellos.

Del mismo modo, y en base al convenio, se va a propiciar que escolares de ambos municipios puedan conocer las respectivas ciudades y que, más allá de la colaboración que ya se mantiene en el Grupo Ciudades de Patrimonio de la Humanidad, se sea capaz de seguir trabajando "en la difusión y el cariño" que mantienen ambas ciudades.

Cabe destacar que tras la firma, las autoridades han realizado una visita al recinto arqueológico del Teatro y Anfiteatro romanos de Mérida y que, de forma previa, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha sido recibido en el ayuntamiento emeritense, ha firmado en el libro de honor de la ciudad y ha mantenido un breve encuentro con el regidor emeritense.

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