Miembros del PP extremeño participan en la concentración en Madrid contra la forma de gobernar "corrupta" de Sánchez

Asistentes extremeños a la concentración en Madrid - PP DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una amplia delegación del Partido Popular de Extremadura, encabezada por el secretario general, Abel Bautista, ha estado presente este domingo en Madrid en la concentración 'Mafia o democracia' para oponerse a la forma de gobernar "totalmente corrupta" de Pedro Sánchez.

Alrededor de 80.000 personas, según fuentes 'populares', se han concentrado en el Templo de Debod de Madrid para defender que "no es un error puntual o un tropiezo, no son dos o tres personas, es su sistema, su mecanismo, su forma de llegar y su forma de estar en el poder".

"No se trata de casos aislados, se trata de que el sanchismo ya ha entrado en la cárcel", ha manifestado Bautista, quien ha señalado que los "escándalos de corrupción cercan al Gobierno: al propio presidente, a su entorno personal más inmediato y a su partido".

Así, Bautista ha dicho que en Extremadura se es testigo de la "corrupción del Partido Socialista" en relación con el caso que involucra al hermano de Pedro Sánchez y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha informado el PP extremeño en nota de prensa.

"Hoy nos unimos a miles de ciudadanos, que con independencia de las siglas, estamos juntos bajo una misma bandera que es la de la decencia, porque creemos que se puede estar en política de una manera transparente y honesta para servir al ciudadano y no para servirse a uno mismo", ha asegurado el secretario general del PP de Extremadura.