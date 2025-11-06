Miguel Ángel Morales apela a los órganos internos del PSOE para mostrar las discrepancias "desde la honestidad"

CÁCERES,

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha señalado que "todo lo que tiene que decir" lo dice en los órganos internos del partido, como sucedió el pasado 29 de octubre en el Comité Regional del PSOE, en el que el ex secretario provincial de los socialistas cacereños aseguró que "en estos momentos" Miguel Ángel Gallardo "a lo mejor no es el mejor candidato" de cara a las elecciones del 21 de diciembre.

Esa intervención de Morales en el Comité Regional que se celebró a puerta cerrada, recogida en un vídeo y publicada por el diario El Mundo, destapa las discrepancias en el seno del PSOE de cara al candidato, ante lo que Morales ha insistido en que cuando tiene que decir algo lo hace "desde la honestidad absoluta al partido" y "dentro de los órganos del partido".

"Yo lamento profundamente que haya alguien que lo haya filtrado, pero no tengo nada que decir. Todo lo que tengo que decir lo digo dentro de los órganos del partido, por tanto, nada, simplemente lamentar que se haya filtrado y nada más", ha subrayado en declaraciones a Europa Press tras participar este jueves en Cáceres en la inauguración de un curso formativo en materia de derecho penal.

Así, ha insistido que cuando tiene que hablar lo hace "desde el cariño profundo a mi partido". "Yo siempre todas las cuestiones las digo siempre dentro del partido", ha concluido.

Cabe destacar que, tras la celebración del Comité Regional la pasada semana, esta tarde el PSOE de la provincia de Cáceres celebra su Comité Provincial, en el auditorio del Complejo Cultural San Francisco.