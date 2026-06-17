Miguel Ángel Morales visita Cocemfe en Cáceres para conocer su labor y reforzar la inclusión social

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha visitado este miércoles las instalaciones de Cocemfe Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha visitado este miércoles las instalaciones de Cocemfe Cáceres (Federación de Asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la provincia de Cáceres), entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la mejora de la calidad de vida y en la promoción de la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad física y orgánica.

La institución provincial mantiene este año una ayuda destinada al programa de fortalecimiento asociativo de la federación, una iniciativa que permite coordinar y apoyar el trabajo que desarrollan las 14 asociaciones integradas en Cocemfe Cáceres y distribuidas por distintos municipios de la provincia.

En el transcurso de la visita, el director gerente, Paulino Collado, ha destacado el apoyo de la Diputación de Cáceres, subrayando que "por segundo año consecutivo, la Diputación financia íntegramente uno de nuestros proyectos clave, el de fortalecimiento asociativo. Esto nos permite apoyar a las 14 asociaciones federadas en Cocemfe Cáceres, facilitando su crecimiento y acercando los recursos a las personas usuarias".

En esta visita, la presidenta de la entidad, Agustina Portillo, junto con el director, ha mostrado al presidente las instalaciones y los diferentes servicios que ofrece el centro, entre ellos el taller de boccia, una actividad deportiva adaptada que fomenta la participación, la autonomía y la inclusión de las personas usuarias.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con las políticas de inclusión y la mejora de la accesibilidad en el medio rural, destacando que "vamos a seguir apoyando de manera firme la inclusión".

"Como próximo paso, trabajamos en la incorporación de una furgoneta que permita mejorar la movilidad y llegar a todos los municipios de la provincia. Se merecen tener un transporte digno porque realizan una labor encomiable", ha avanzado.

La visita pone de manifiesto la colaboración entre la Diputación de Cáceres y Cocemfe Cáceres para mejorar la atención a las personas con discapacidad, reforzar la labor que desarrollan las asociaciones de la provincia y avanzar en la igualdad de oportunidades en todo el territorio.