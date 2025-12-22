De Miguel asegura que Unidas será la "mayor oposición" que la derecha encontrará en Extremadura

Irene de Miguel junto a miembros de su candidatura tras conocer los resultados de las elecciones autonómicas - UNIDAS POR EXTREMADURA

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, ha destacado que la confluencia será la "mayor oposición" que la derecha encontrará en la región y ha instado a la 'popular' María Guardiola a dar "un paso al lado" si tiene "un mínimo de decencia".

Del mismo modo, ha asegurado que su formación es "una luz de esperanza para la izquierda transformadora" de todo el país tras conocer los resultados electorales "históricos" que ha conseguido en las elecciones regionales, con siete diputados en el parlamento autonómico.

"Las derechas pensaban que la izquierda transformadora estaba vencida y les hemos demostrado que no es así", ha remarcado, además de insistir en que Unidas por Extremadura va a ser la "mayor oposición de esta tierra".

Asimismo, De Miguel ha reseñado que los "buenos resultados" cosechados tienen que ver con el trabajo que la formación ha desarrollado en el territorio en los últimos años y se ha comprometido a "no defraudar" a todas las personas que han depositado su confianza en ella, a quienes ha dicho que van a "seguir empujando por todos los cambios y transformaciones que merece esta tierra".

"La unidad que supone Unidas por Extremadura es el camino para enfrentarnos a la austeridad y a los recortes de libertades y derechos que plantean las derechas", ha añadido De Miguel, quien cree que esta noche electoral la "gran perdedora" es la candidata 'popular' María Guardiola, ha informado Unidas por Extremadura en nota de prensa.

