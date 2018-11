Miles de extremeños regresan a Madrid un año después para exigir un tren digno

Actualizado 17/11/2018 19:21:03 CET

MADRID/MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de extremeños, 5.000 según las estimaciones de los organizadores, en este caso el PP de Extremadura, han regresado este sábado a Madrid, un año después de su primera manifestación en la capital, para reclamar un tren digno para esta comunidad autónoma.

La concentración, que ha tenido lugar nuevamente en Plaza de España, ha sido convocada por el PP de Extremadura y no ha contado con la asistencia del Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara, que sí asistirá a una protesta prevista en Cáceres este domingo convocada por el Pacto por el Ferrocarril.

El PP ha criticado que Fernández Vara y el PSOE extremeño no hayan secundado esta movilización en Madrid, ya que entienden que no acuden a la capital de España porque ahora gobierna Pedro Sánchez y no Mariano Rajoy.

El expresidente de la Junta de Extremadura y líder del PP regional, José Antonio Monago, ha lamentado la ausencia de Fernández Vara y ha recordado que el PP extremeño sí asistió a Madrid el año pasado, pese a que Rajoy ocupaba la Moncloa. "Lo que querían los socialistas el año pasado no era un tren digno, era una manifestación contra Rajoy", ha acusado.

EL PRESIDENTE MADRILEÑO PARTICIPA EN LA PROTESTA

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha acudido a la manifestación en "apoyo a todos los extremeños" y ha apuntado que los presidentes de las comunidades autónomas deben trabajar "para toda España".

En la línea con lo que ha mantenido Monago durante toda la semana, Garrido ha tachado de "absurdo" que el PSOE se manifieste en Cáceres para reclamar un tren digno para la comunidad que gobierna y ha incidido en que si se quiere reivindicar algo a algún ministerio, Madrid es el "mejor lugar" para hacerlo.

"Los socialistas cuando tienen que ponerse del lado del partido o del lado de los ciudadanos, al final se ponen siempre del lado del partido", ha aseverado Garrido.

TREN "DEL SIGLO XIX"

Por su parte, Monago ha criticado que Extremadura continúe con "una infraestructura del siglo XIX" en materia ferroviaria y ha reclamado que el tren que llega a su región sea acorde al siglo XXI. De esta manera, ha reivindicado el valor de un tren que une "las dos capitales ibéricas", Lisboa y Madrid, y que "hace península ibérica y más Europa".

"Por eso estamos hoy en Madrid y echo mucho de menos a aquellos que estuvieron el año pasado en Madrid y hoy no están aquí. Me refiero a los socialistas y, especialmente, a Fernández Vara", ha insistido el presidente de los 'populares' extremeños.

Entre los asistentes a la convocatoria, han estado los alcaldes de las dos capitales provinciales extremeña, Francisco Javier Fragoso, de Badajoz, y de Cáceres, Elena Nevado, ambos del PP, así como los también 'populares' Vicente Tirado, vicesecretario de Política Local y Autonómica de Castilla-La Mancha, y Jaime Ramos, alcalde de Talavera de la Reina (Toledo).

El deportista olímpico de lanzamiento de martillo Javier Cienfuegos, de Montijo (Badajoz), ha sido el encargado de leer un manifiesto en el que en el que ha reclamado un "tren digno" para evitar que las comunidades de Extremadura y Castilla-La Mancha queden "descolgadas".