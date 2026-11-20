Grupo escultórico 'Niñas de las perdices', expuesta en la exposición temporal 'A la sombra de Vulcano' en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida estrena este viernes su nueva sala de exposiciones temporales tras su ampliación con una muestra que reúne 446 piezas de bronce procedentes de una treintena de instituciones y colecciones públicas y privadas de toda España y Portugal.

'A la sombra de Vulcano' se enmarca en los actos del cuadragésimo aniversario de la sede del museo de Rafael Moneo, y se presenta ante el público como la más importante colección dedicada al bronce de la península ibérica desde la celebrada en el Palacio de Cristal del Retiro de Madrid en 1990.

Cuenta con obras excepcionales, entre las que destaca las 'Niñas de las perdices', dos grupos escultóricos datados entre los siglos I y II d. C. recuperados por la Policía Nacional y entregadas al Ministerio de Cultura el pasado mes de enero, tras haber salido ilegalmente de España hace más de una década.

Destacan también obras como el Hércules gaditano, el Efebo de Antequera, la Estatua Togada de Pompelo, la Tabula Siarensis de Sevilla y una quadriga de Óbidos conservada en Lisboa.

Igualmente resaltan las espadas de bronce de época prerromana encontradas en la ría de Huelva, así como el bronce Carriazo, un icono de la cultura tartésica, el casco corintio del Museo de Jerez, el único de origen griego de toda la península, acompañado en su vitrina por piezas procedentes del Museo de Asturias y el de Zaragoza.

Asimismo, esta representada la utilización de este material como parte de la identidad de la religión romana, no solo por los objetos litúrgicos que aparecen representados en varios relieves, sino también por las divinidades que se representan constantemente en bronce.

Las tablas con inscripciones de las leyes, o figuras como la gran estatua con coraza militar que se encontró en la bahía de Sancti Petri en Cádiz, y que representa a un emperador vestido con la indumentaria militar, datada en torno al siglo II, y que represente probablemente a Trajano o Adriano.

En el ámbito económico, se encuentran piezas que muestran diversos usos de este material en la fabricación de instrumental médico, herramientas de trabajo, balanzas de comercio, lingotes o el famoso estandarte de Polentia.

Todo ello para mostrar la diversidad del arte de este metal, el trabajo, uso y empleo del bronce en sus más diferentes variantes en la provincia romana de Hispania, que podrá visitarse hasta el 31 de marzo de 2027.

"Hemos traído los bronces más importantes y destacados de toda la península ibérica", gracias a las aportaciones de las principales instituciones del país, entre ellos el Museo Arqueológico Nacional, y también de las propias comunidades autónomas, así como de Portugal, con una amplia representación de piezas procedentes del Museo de Arqueoogía de Lisboa.

Así lo ha remarcado la directora del MNAR, Trinidad Nogales, en declaraciones a los medios momentos antes de abrir la exposición al público, donde ha agradecido el trabajo desempeñado por todas las instituciones participantes, y muy especialmente del equipo del propio museo emeritense. "Este tipo de proyectos no se improvisan de un día para otro, como se pueden imaginar", ha remarcado.

La exposición, que confía en que va a suscitar "mucho interés", y que ofrece un discurso a través de diez ámbitos, desde el periodo prerrománico, hasta un bloque final que recorre la Edad Media y el Renacimiento.

Una muestra que además será el broche a un año especial para el museo, tras recibir la Medalla de Extremadura, con la ampliación de las instalaciones, y ahora con el 40 aniversario.

ACTIVIDADES PARALELAS

La muestra irá acompañada de un programa de actividades complementarias, destinadas a reforzar sus contenidos y facilitar su compresión. Entre ellas, se organizarán visitas guiadas por parte de los voluntarios culturales de la Asociación de Amigos del MNAR y la Fundación de Estudios Romanos, a las que se suman las actividades para todos los públicos planteadas desde el Departamento de Difusión del museo.

Además, la muestra coincidirá con el XXIII Congreso Internacional sobre Bronces Antiguos, 'Recuperación, conservación y exposición de los bronces', que se celebrará del 25 y 28 de noviembre en el MNAR. El encuentro reunirá a especialistas e investigadores para profundizar en el estudio, la conservación y la importancia de estos materiales en las civilizaciones de la Antigüedad.