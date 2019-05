Monago llevará a cabo una Oferta Pública de Empleo para la "consolidación" de los profesionales del SES

Publicado 14/05/2019 13:58:47 CET

CÁCERES, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta, José Antonio Monago, ha asegurado que llevará a cabo una Oferta Pública de Empleo (OPE) para la "consolidación" de los profesionales del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como un "plan de rescate" de los mismos ante la "fuga" del "talento" a otras comunidades, si logra gobernar tras las próximas elecciones autonómicas.

Monago ha lamentado que ésta iba a ser la legislatura "para la recuperación de los derechos" pero "se ha deteriorado de manera muy importante la sanidad y la prestación de los servicios sanitarios" y "se han perdido muchos derechos" porque, a su juicio, "no ha habido voluntad ni talento en la gestión" en esta materia.

"No podemos prestar una sanidad de calidad si se precariza la sanidad, si se hacen contratos basura, si las condiciones no son mejores de las que hay", ha aseverado el líder del PP extremeño, toda vez que ha añadido que "ha habido una fuga de profesionales de la sanidad a otras partes de España, se nos va el talento que cuesta muchísimos años formar, muchísimo esfuerzo, y que no pueden desplegar sus habilidades porque lo que ofrece el Gobierno Socialista, en muchas ocasiones, son contratos de días o semanas".

Monago se ha pronunciado así este martes durante un acto de campaña en la Plaza de las Veletas de Cáceres donde ha estado acompañado por el candidato del PP a la Alcaldía de la ciudad, Rafael Mateos, y el presidente de la Fundación Concordia y Libertad y diputado electo en el Congreso por el PP, Adolfo Suárez.

De este modo, Monago ha resaltado que su partido "está comprometido con la sanidad" y que no ofrece "vitaminas sino medidas que nacen de la experiencia" y que tienen como objetivo "mejorar la asistencia (sanitaria) que se está prestando" en Extremadura.

DETALLE DE LAS MEDIDAS

En cuanto a las medidas propuestas, Monago ha detallado que llevará a cabo una OPE que pretende "la consolidación de los profesionales" del SES "para estabilizar las plantillas y acabar con la improvisación en la gestión del personal sanitario".

Además, si llega a la Presidencia de la Junta, Monago ha planteado "activar un plan de rescate" de dichos profesionales, el cual incluye varias medidas como "garantizar una duración mínima de seis meses en la contratación del personal sanitario para evitar la fuga de las batas blancas".

Dentro de dicho plan, también se incluye el "reconocimiento económico y meritorio de la labor que llevan a cabo los tutores de los médicos, de los enfermeros y de los psicólogos internos residentes" del SES así como "equiparar las retribuciones por las guardias realizadas en los festivos especiales para que estén igualadas a la media nacional", ha apuntado.

El presidente del PP extremeño también ha señalado que hay que "proceder al reconocimiento y al abono íntegro de la carrera profesional de los sanitarios" y "revisar y equiparar las retribuciones complementarias de atención primaria y de atención hospitalaria".

Finalmente, Monago ha detallado una "medida que cree en las personas" y en "la capacidad" de las mismas -ha subrayado- y que consiste en la "prolongación de la edad de jubilación hasta los 70 años de los profesionales sanitarios".

Para ello, reivindicará al Gobierno de España "una modificación legislativa para solicitar una jubilación parcial anticipada". "Ese caudal de experiencia acumulado no se puede ir a su casa teniendo vocación y voluntad de servicio al pueblo extremeño", ha apuntillado.

SE NECESITAN "GOBIERNOS FUERTES"

Así, Monago ha destacado que éstas son "medidas muy concretas" que espera que "otros copien" por "el bien de Extremadura", porque eso supondrá que hay "consenso" en la región.

A este respecto, el líder de los 'populares' extremeños ha afirmado que lo que se necesitan son "gobiernos fuertes" que no estén "apoyados en las veletas".

"Estamos en la Plaza de las Veletas, en un entorno maravilloso, a mi me gusta estar en la Plaza de las Veletas, a mí lo que no me gustan son los gobiernos con veletas", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que por eso él le pide a los extremeños "su apoyo y su voto" para que "no" se dependa de "las veletas" sino "de gobiernos sólidos" y del "esfuerzo".

ADOLFO SUÁREZ

Por su parte, Adolfo Suárez ha dicho que es "un placer" para él estar de nuevo en la región, y ha destacado que es "especialmente importante" para Extremadura y para Cáceres que "los equipos del PP alcancen la Presidencia de la Junta y sigan con la Alcaldía" de la ciudad.

A este respecto, ha considerado que "si no vence el PP", entre el Gobierno central y el Gobierno de la Junta, la Comunidad Autónoma puede tener una "situación muy comprometida" durante "los próximos cuatro años".

Suárez ha afirmado que "si algo ha caracterizado" los gobiernos 'populares' es que este partido es capaz de "de gestionar las crisis" así como la economía y "fijar objetivos comunes que son identificables para todos".

"También por ello somos capaces de otra cosa que normalmente gusta poco al principio pero es muy provechoso al final, que es señalar los sacrificios personales que cuesta alcanzar esos objetivos comunes que al final nos dan la estabilidad y la prosperidad compartida para todos", ha espetado.

Por último, el diputado del PP ha indicado que puesto que "las últimas elecciones le han dado el Gobierno al PSOE en la nación" en los comicios europeos habrá "un freno" a dicho Ejecutivo en Bruselas que "señalará un marco económico más o menos estrecho para las veleidades que siempre el PSOE hace desde el punto de vista presupuestario".