Monago pide respeto a la presunción de inocencia en el caso del master de Pablo Casado, que es "para todos por igual"

Publicado 07/08/2018 11:15:08 CET

MÉRIDA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido este martes respeto a la presunción de inocencia en el caso del master del presidente del PP, Pablo Casado, ya que según ha recordado, esta presunción "le corresponde a todos por igual, sean o no sean del PP".

"Yo creo que quien tiene que actuar en todo caso, será la administración de Justicia, en este caso, y en todos los casos", ha señalado Monago a preguntas de los periodistas este martes en rueda de prensa en Mérida, sobre la decisión de la juez de elevar al Tribunal Supremo el caso de este master del dirigente del PP.

En su intervención, Monago ha lamentado que "parece que hay dos varas de medir", ya que según ha apuntado, "aquí hay algunos líderes socialistas que no es tengan un título de un master, no, es que se han inventado el título entero", ha dicho.

En ese sentido, ha aseverado que el secretario de Política Institucional del PSOE, Patxi López "no pasó de primero de Ingeniero y en el currículum decía que era ingeniero industrial", mientras que el exministro de Fomento José Blanco, "no pasó de primero y decía que era licenciado en Derecho, y abogado", tras lo que ha señalado que en casos casos "no pasó absolutamente nada".

Ante esta situación, Monago ha defendido que la justicia "tiene que ser para todos por igual", y "no caben en este país presuntos culpables y presuntos inocentes", sino que la presunción de inocencia "le corresponde a todos los ciudadanos, sean o no sean del PP", por lo ha pedido ese respeto.