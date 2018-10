Monesterio celebra este sábado una concentración con motivo de los dos años de la desaparición de Manuela Chavero

Actualizado 14/07/2018 10:33:12 CET

La localidad pacense de Monesterio celebra este sábado, 14 de julio, una concentración en la plaza del pueblo con motivo de los dos años de la desaparición de la vecina de este municipio Manuela Chavero.

La concentración, que tendrá lugar a las 12,00 horas de este sábado en la plaza de Monesterio, ha sido convocada por la familia de Manuela Chavero "para hacer que el caso no caiga en el olvido y seguir manteniendo viva la esperanza".

A esta concentración está prevista la asistencia, además de familiares y vecinos de Manuela Chavero, de familiares de otras personas desaparecidas, así como responsables políticos, y la familia ha pedido además la asistencia de "todos los que puedan" en lo que será "un acto muy emotivo en el que todos estaremos unidos en el dolor y sobre todo, recordando a Manuela".

Así lo destacaba la familia de Manuela Chavero en un comunicado, en el que señalan que van a "seguir necesitando" el apoyo de los ciudadanos. "El arropo y cariño que nos ofrecéis nos da fuerza para continuar hacia delante y seguir luchando por saber la verdad de lo que ha sucedido", señala.

Cabe recordar que Manuela Chavero desapareció de su domicilio el 5 de julio de 2016, y dos años después, su familia ha valorado que el grupo de investigación que lleva el caso "no cesa en su búsqueda, siguen trabajando a diario", algo que han querido dejar claro a "aquellos que piensan que no se está haciendo nada", ya que "no es así".

Asegura la familia que la Guardia Civil "está igual de implicada que el primer día en la búsqueda de Manoli y siguen trabajando y en contacto" con ellos, tras lo que han mostrado su "dolor, tristeza, ansiedad y rabia" que sienten tras "estos 730 días que seguimos sin saber que ha ocurrido".

Señala la familia finalmente que tras dos años de la desaparición de Manuela Chavero, "el desgaste cada vez es más grande", pero aún así siguen "manteniendo la esperanza e ilusión" de "volver a ver a Manoli y que todo vuelva a ser como antes".