Monumentos de Mérida serán el tablero de un juego interactivo en el que el público resolverá un crimen de época romana

MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las calles del centro histórico de Mérida se transformarán en el tablero de un gran juego de investigación con la llegada de "Experiencia inmersiva: Cluedo urbano teatral sobre los misterios de Emerita Augusta", una innovadora propuesta cultural donde el público se convierte en detective y protagonista de una historia ambientada en la época romana.

La cita, que se celebra el próximo 21 de septiembre, con motivo de los actos conmemorativos del Día de la Ruta de la Plata, se inspira en el popular juego de mesa 'Cluedo'. Se trata de un espectáculo que ofrece una aventura participativa para todos los públicos, donde 80 personas se convierten en investigadores en plena Lusitania romana.

El crimen que investigarán será el asesinato del legado imperial Claudius Licinio Craso, cuyo cadáver ha aparecido brutalmente asesinado tras la visita del emperador Marco Ulpio Trajano, detalla el ayuntamiento emeritense en nota de prensa.

Durante 120 minutos, el público recorrerá distintas localizaciones del centro de Mérida, acompañados por personajes romanos interpretados por actores y actrices profesionales que guiarán la trama y darán vida a los sospechosos de este crimen de Estado.

Solo quienes consigan hilar pistas, observar con atención y deducir con ingenio, podrán resolver el misterio. Tendrá lugar a las 19,30 horas desde las escalinatas del Templo de Diana.

La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa a partir del martes 16 de septiembre a las 12,00 horas a través de las webs oficiales del ayuntamiento y Turismo de Mérida.

GUION CON ALMA HISTÓRICA Y TINTES DE INTRIGA

La historia arranca tras la gloriosa visita del emperador Trajano a Augusta Emerita. El foro aún guarda el eco de los festejos cuando, al amanecer, el cadáver del legado Craso aparece en las escalinatas del tribunal presidencial.

Un crimen que no solo sacude a la ciudad, sino que amenaza con manchar la imagen del Imperio. Bajo el telón de fondo de la Mérida romana, los participantes deberán adentrarse en una historia de ambición, traición y poder, interrogando a personajes históricos, recogiendo pistas y colaborando para descubrir quién, dónde y con qué arma se cometió el crimen.

Cultura, historia y participación ciudadana Experiencia inmersiva es una apuesta por el patrimonio y la participación cultural, que convierte al público en auténtico protagonista de una narrativa que mezcla el rigor histórico con el entretenimiento más actual. Una forma innovadora de redescubrir Mérida a través del juego, la historia y el teatro.