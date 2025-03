Moraleda destaca la "absoluta normalidad" del Guadiana, con cuatro presas aliviando y sin "riesgo" aguas abajo

BADAJOZ, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, ha destacado la "absoluta normalidad" de la situación actual de la cuenca a fecha de este miércoles, a tenor de las últimas lluvias y la nueva borrasca prevista para estos próximos días.

Al mismo tiempo, ha señalado que son cuatro la presas que están aliviando agua por sus aliviaderos, Los Molinos, Los Canchales, Villar del Rey y Cancho del Fresco, aunque "con toda normalidad" y sin ser caudales "excesivos" los que se están evacuando, de modo que en la actualidad "no hay ningún riesgo aguas abajo de las presas".

A preguntas de los periodistas sobre la actual situación de los embalses, Moraleda ha explicado que es "muy buena" para la gestión que tiene encomendada el organismo de cuenca, y que la reserva hídrica supera el 51 por ciento, lo cual supone más de 4.100 hectómetros cúbicos que tienen almacenados en la zona occidental de la cuenca.

Asimismo, tienen algunos embalses ya aliviando por el aliviadero, en concreto Los Molinos que lleva "ya algunas semanas" evacuando, desde la borrasca Garoe y caudales variables que están entrando en el embalse de Alange, el cual a su vez está experimentando "una subida importante" y se sitúa cerca del 17 por ciento con casi 150 hectómetros cúbicos almacenados.

También está aliviando Villar del Rey desde el lunes, mientras que Cancho del Fresno está desaguando por los desagües de fondo, alrededor de 3 metros cúbicos por segundo que están entrando en Los Canchales, que también está aliviando, ha precisado, junto con que en la mañana de este miércoles ha empezado también a aliviar Cancho del Fresno.

"Este es el sistema como está ahora, pero con toda normalidad no hay ninguna incidencia significativa a fecha de hoy, esperando a la siguiente borrasca, donde me imagino que seguiremos almacenando recursos", ha remarcado, "para tener capacidad suficiente para atender las distintas demandas que, por supuesto, están más que garantizadas".

En este sentido y en relación a si algún cauce podría estar al límite, ha resaltado que "no" actualmente y que están evacuando las aguas "con total normalidad" y "no hay desbordamientos" a fecha de este miércoles; mientras que en relación a alguna zona que pueda preocupar de forma especial o presa a la que se le preste una especial atención ha reiterado que ahora mismo están aliviando "con toda normalidad" y que no se trata de caudales excesivos los que se están evacuando, por lo que en la actualidad "no hay ningún riesgo aguas abajo de las presas".

"Hay un punto que siempre nos ha preocupado" ha reconocido, "que es Valdebótoa, pero los caudales ahora mismo no superan o superan ligeramente los 100 metros cúbicos por segundo, por lo tanto no hay ahora mismo riesgo, salvo que vengan nuevas precipitaciones extremas y tengamos que tomar medidas, pero ahora mismo la situación en la cuenca es de absoluta normalidad".

NO HAY SITUACIÓN DE SEQUÍA

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha recalcado también que "ahora mismo no hay situación de sequía, ni escasez de recursos" y que, con 4.100 hectómetros cúbicos almacenados y teniendo en cuenta que la regulación en el Guadiana medio es hiperanual, esta reserva les permite atender los diferentes usos y demandas "con garantía no solamente para este año, sino incluso para años venideros".

"O sea que escasez de recursos, cero, ahora mismo la situación es de normalidad", ha incidido, para matizar que "por supuesto habrá periodos de sequía", porque la incidencia del cambio climático en la gestión de recursos es "notable" y tienen que estar preparados para ello, pero que en cualquier caso estas lluvias son "bienvenidas" y las presas y embalses están preparados para ello y "la situación actual es de no alerta por sequía ni por escasez de recursos", sino de "absoluta normalidad".

Sobre la situación concreta de la ciudad de Badajoz, cuyo ayuntamiento ha activado este martes el Plan de Emergencias Municipales en situación 0, Moraleda ha reiterado que la situación que "puede preocupar más" en la capital pacense es el río Gévora, pero que "ahora mismo" sus caudales en Valdebótoa "apenas" superan los 100 metros cúbicos por segundo y "no hay ninguna incidencia", por lo que la situación es "de total normalidad a fecha de hoy".

El presidente de la CHG, Samuel Moraleda, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras participar en la presentación del ciclo 'El agua es vida' en la Diputación Provincial de Badajoz.