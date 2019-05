Morales destaca una "agresiva" rebaja fiscal como la medida estrella del programa de VOX en Extremadura para el 26-M

Publicado 13/05/2019 13:15:53 CET

BADAJOZ, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Juan Antonio Morales, ha destacado una "agresiva" rebaja fiscal apoyada en tres pilares como son la administración "fácil", el empleo y la agricultura y ganadería, como la medida "estrella" del programa electoral de la formación que preside Santiago Abascal de cara a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo.

"Queremos suprimir los impuestos de Patrimonio, de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados, repito suprimir, nada de bonificar y otras cosas que llevan otros partidos", ha especificado Morales, que ha señalado también una bajada del 5 por ciento del tramo autonómico del IRPF a todos los extremeños y el 8 por ciento las cargas fiscales en aquellas zonas más despobladas de Extremadura, así como que, con VOX en el gobierno, no van a poner "ningún nuevo impuesto autonómico más".

Así lo ha manifestado, acompañado de las números cuatro y cinco de la lista de VOX a la Asamblea de Extremadura por Badajoz, Amparo Gómez-Landero y María Soledad Belén Giralt, en una rueda de prensa en Badajoz en la que Morales ha presentado el programa electoral de VOX para los comicios autonómicos, que lleva por lema 'Tu voz en Extremadura' y que "ha nacido" tras una "escucha activa" de varios meses a sectores como agricultores, ganaderos, empresarios o autónomos.

En relación a las medidas contempladas en dicho programa, ha recordado que uno de los objetivos de VOX a nivel nacional y en el que han querido poner el "énfasis" en la región extremeña es "poner encima de la mesa el debate de la cesión de competencias" como la Sanidad, dado que "desgraciadamente Extremadura no tiene capacidad económica para sostener esta competencia", o la Educación.

"No puede ser que la Asamblea de Extremadura legisle, como ha legislado hace muy poco, con una ley para poner aire acondicionado en todos los colegios sabiendo que no tenemos dinero para hacerlo, queda muy bonito de cara al pueblo que queremos poner aire acondicionado ¿pero de dónde si no hay capacidad económica para afrontarla?", se ha preguntado Morales, que propone crear una Consejería de Agricultura y Ganadería y otra de la Familia.

((Habrá ampliación))