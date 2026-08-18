Morante de la Puebla protagoniza un festejo taurino en la Feria de Mérida con rejoneo, salto a la garrocha y flamenco

Presentación del espectáculo taurino de la Feria de Septiembre - EUROPA

MÉRIDA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diestro Morante de la Puebla protagonizará la Corrida Romana de la Feria de Mérida el próximo 4 de septiembre en la Plaza de Toros de la capital extremeña, que acogerá una "cita muy especial y singular" en la que se fusionarán el rejoneo portugués, el salto a la garrocha y el cante flamenco.

El espectáculo, que comenzará a las 21,00 horas, contará con la participación del rejoneador Marcos Bastinhas, el Grupo Académico de Elvas y el cantaor Israel Fernández, que hará de esta corrida "una propuesta muy diferente y muy especial".

Así, la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, junto al propietario de la plaza de toros, José Luis Pereda, han presentado este martes el espectáculo taurino de la Feria de Septiembre.

Aragoneses ha indicado que desde el Ayuntamiento de Mérida se colabora para que este evento tradicional amplíe "la programación de la Feria de Mérida", al unir "tauromaquia, música e identidad romana" en un mismo espectáculo.

Además, ha agradecido a José Luis Pereda su apuesta por "incorporar este acontecimiento a la feria y seguir contribuyendo a que Mérida cuente con propuestas de primer nivel".

Por último, ha animado a la ciudadanía emeritense y a los visitantes a disfrutar de este "magnífico evento exclusivo" casi a nivel nacional, que permitirá completar la "programación extraordinaria" prevista para este año.

De su lado, el propietario de la plaza de toros, José Luis Pereda, ha expresado su satisfacción de "tener al lado a personas que te apoyen, ayuden y cuiden de Mérida, así como que hagan posible la realización de estos eventos".

Asimismo, ha recordado la "gran afición y el sentir de la vida extremeña y en Mérida" por el flamenco y el toro, y ha señalado que incorporar la voz flamenca de un "artista de gran nivel en el mundo flamenco" durante el evento es "un orgullo".

A su vez, ha señalado que su objetivo es dar visibilidad a la Plaza de Mérida, ya que "es muy bonita", y ha invitado a que el próximo 4 de septiembre el espacio sea "un hervidero de personas que acudan a disfrutar, a pasárselo bien y quizás a ver un poco de la historia que se compone en este cartel".

Cabe destacar que las entradas tendrán precios populares y asequibles, desde 30 hasta 80 euros, con descuentos para jóvenes y jubilados, y saldrán a la venta próximamente.