Muere un hombre de 61 años tras sufrir un accidente con su tractor y quedar atrapado en el río Zújar

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 61 años ha fallecido este viernes tras sufrir un accidente con su tractor y quedar atrapado en el río Zújar, cerca de la localidad pacense de Orellana la Vieja.

En concreto, el suceso se ha registrado a la altura del kilómetro 27 de la carretera EX-115, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una dotación de bomberos del CPEI, un helicóptero, una unidad medicalizada y una patrulla de la Guardia Civil.