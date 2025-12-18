Una muestra de cómics que aborda la memoria de víctimas del siglo XX llega a 15 institutos de la provincia de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exposición titulada 'Historietas e historias', que muestra la memoria de las víctimas del siglo XX a través del cómic, ha llegado este año a 15 Institutos de Educación Secundaria (IES) de la provincia de Cáceres, y ya acumula peticiones para mostrarse en varios centros educativos durante 2026.

Se trata de una iniciativa que ha puesto en marcha la Diputación de Cáceres, a través de su servicio de Memoria Histórica y Democrática, y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 'José González Barrero' de Zafra, "en su compromiso por la preservación y la difusión de los valores democráticos".

Las historietas seleccionadas en esta exposición se organizan temáticamente en ocho paneles: siete dedicados a otras tantas tipologías de víctimas (mujeres, homosexuales, esclavos, políticos, creyentes, niñas y niños, víctimas de otra piel), más uno vinculado a autores y temas de cómic relacionados con Extremadura.

También se incluye un 'cronocómic' que resume en veinte hitos los principales conflictos del siglo XX en los que han ocurrido violaciones de los derechos humanos y que han tenido su reflejo en formato de historieta.

La muestra se ha podido ver en siete centros de la ciudad de Cáceres, cinco de Plasencia, dos de Navalmoral de la Mata y uno de Casar de Cáceres, donde los alumnos y alumnas han profundizado en distintas etapas de la historia para, desde ellas, reflexionar y fortalecer los valores democráticos.

"Ha sido, tanto por parte de profesoras y de profesores como de alumnas y alumnos, muy satisfactoria", tal como ha indicado la asociación y el responsable del servicio de la diputación, Fernando Ayala, "y lo indica el número de visitantes y las nuevas peticiones programadas para 2026".

Con esta iniciativa se "demuestra, además, lo oportuno de la utilización de un instrumento didáctico como la exposición y el tratamiento de temas de fácil acceso como el cómic para desarrollar en el alumnado sensibilidad en torno a la memoria histórica y de las víctimas", ha dicho Ayala.

Desde su inauguración en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres el pasado mes de octubre, con ocasión de la entrega del Premio Conchita Viera organizado por la Diputación de Cáceres, la exposición ha ido pasando cada dos días por los centros cacereños IES Ágora, Al-Qázeres, El Brocense, Javier García Téllez, Norba Caesarina, Profesor Hernández Pacheco, Virgen de Guadalupe, así como por el IESO Vía de la Plata de Casar de Cáceres.

Después, la exposición siguió su itinerancia en cinco institutos de educación secundaria de Plasencia: Gabriel y Galán, Sierra de Santa Bárbara, Pérez Comendador, Valle del Jerte y Virgen del Puerto. Y, por último, en Navalmoral de la Mata, ha visitado el IES Albalat y el IES Augustóbriga.