La Muestra Ibérica de Artes Escénicas celebra diez ediciones con 17 representaciones de teatro, circo y danza en Cáceres

Archivo - El Gran Teatro de Cáceres luce el cartel de la MAE 2022 - MAE - Archivo

MÉRIDA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Muestra Ibérica de Artes Escénicas (MAE) cumple este año su décimo aniversario con una programación que se desarrollará en Cáceres los días 11 al 13 de noviembre con un total de 17 representaciones --diez teatrales, cuatro de circo y tres de danza-- dentro de esta feria que incluye encuentros tanto comerciales, donde las compañías buscan nuevos contratos, como profesionales, con el objetivo de fortalecer las redes de colaboración dentro del sector.

El certamen ha sido presentado este miércoles en Mérida por la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, acompañada por la responsable del área de Cultura de la Diputación de Cáceres, Ada Salas, y la presidenta de la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura, Carmen Hernández, entidad que organiza la muestra.

Bazaga ha puesto el acento en los diez años de "trabajo conjunto entre instituciones, compañías, programadores y redes profesionales" que han contribuido al "fortalecimiento" del sector en la región y en el conjunto de la península ibérica.

Desde su creación en 2016, más de 2.800 profesionales han pasado por la MAE, y más de 5.200 propuestas artísticas se han presentado, y 146 han sido programados, con una media de 16 por edición y de los cuales más de la mitad han sido siempre extremeños.

Este año la MAE alcanza un récord de participación con 950 propuestas artísticas recibidas procedentes de toda España, Portugal y América Latina, de las que se han seleccionado las 17 representaciones programadas, entre las que se encuentran siete compañías extremeñas, a las que se suma una coproducción con Cantabria y Asturias y la participación de compañías de otras comunidades y países como Portugal y Argentina.

La muestra contará con más de 500 profesionales acreditados, entre programadores, distribuidores, compañías, alumnos de la ESAD y otros agentes culturales.

