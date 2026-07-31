Una mujer de 33 años resulta herida grave tras chocar con un vehículo y volcar cerca de Miajadas

MIAJADAS (CÁCERES), 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 33 años ha resultado herida de carácter grave este viernes en el choque de dos vehículos ocurrido en la carretera que une las localidades cacereñas de Miajadas y Almoharín.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 7,21 horas de este viernes se recibió una llamada alertando del choque entre dos vehículos en el kilómetro 52 de la Ex-206, tras lo que uno de ellos ha volcado.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia y un helicóptero medicalizado del Servicio Extremeño de Salud, así como una unidad de Soporte vital básico y una patrulla de la Guardia Civil.

A consecuencia del accidente, una mujer de 33 años ha resultado herida con politraumatismo torácico y craneal, y tras ser atendida en el lugar, ha sido trasladada en estado grave al Hospital Universitario de Cáceres.