Una mujer de 67 años de Valdetorres, segundo caso confirmado de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura este año

Archivo - Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÉRIDA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado que una mujer de 67 años de Valdetorres, es el segundo caso registrado de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026.

La mujer pertenece al Área de Salud de Mérida y permanece ingresada en el Hospital de Mérida, según ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Cabe recordar que el primer caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura fue notificado este pasado jueves, confirmado en una mujer de 86 años perteneciente al Área de Salud de Don Benito - Villanueva de la Serena que fue ingresada y ya se encuentra de alta en su domicilio.

En el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y se registraron cinco fallecidos.

La dirección del SES ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible.

Así, se debe mantener una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

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