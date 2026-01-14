Una mujer de 76 años sufre un traumatismo en la cara tras ser atropellada por un coche en Valencia del Ventoso

MÉRIDA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 76 años de edad ha resultado herida de carácter 'menos grave' en un atropello ocurrido este miércoles, 14 de enero, en la localidad pacense de Valencia del Ventoso.

El siniestro se ha producido sobre las 15,20 horas en la calle Estudiante, según los datos facilitados del 112 de Extremadura.

La víctima ha sido trasladada en una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud al Hospital de Zafra donde ha ingresado con un traumatismo en la cara. También han intervenido efectivos de la Guardia Civil.