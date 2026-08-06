Una mujer de 86 años de Don Benito, primer caso confirmado de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en 2026

Archivo - Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). Archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÉRIDA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado que una mujer de 86 años de Don Benito, es el primer caso registrado de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026.

La mujer fue ingresada en el Hospital Don Benito-Villanueva y ya se encuentra de alta en su domicilio, informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Cabe recordar que en 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región, con un balance de cinco fallecidos.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

PLAN DE VIGILANCIA DE VECTORES 2026

Además, el SES cuenta con una Plan de Vigilancia de Vectores 2026, en el marco del Plan Autonómico de Preparación y Respuesta frente a Enfermedades Transmitidas por Vectores, que este año ha reforzado y ampliado los sistemas de vigilancia entomológica, esenciales para la detección temprana y el control de riesgos.

En el caso del mosquito Aedes, vector del dengue, zika y chikungunya, su presencia se vigilará a través de once puntos de muestreo distribuidos por la región entre el 29 de junio y el 6 de noviembre. Este vector no tiene presencia estable o asentada en Extremadura por lo que la finalidad es evitar que se introduzca en la región.

Para el mosquito Culex, vector del virus de la fiebre del Nilo Occidental, se va a implantar, por primera vez, un programa de vigilancia de este mosquito, con el objetivo de detectar el vector con virus.

Como novedad, el sistema incluye diez trampas fijas, ocho en Don Benito y dos en Cáceres, y una trampa móvil, que estarán operativas desde mediados de julio hasta finales de octubre, según la evolución de la campaña para detectar la presencia de mosquito infectado y de virus circulante.

Para ello se ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Extremadura (UEx), a través de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, que realizará la identificación de especies y la extracción de ARN viral.

Este enfoque, señala la Administración regional, posibilita anticiparse a la transmisión, activando medidas de prevención individual y comunitaria, así como actuaciones de control vectorial para reducir o eliminar mosquitos infectados y minimizar el riesgo de casos humanos.

Además, este año se ha puesto en marcha en Extremadura un sistema pionero a nivel nacional de vigilancia entomológica de garrapatas, caracterizada por la participación directa del control oficial veterinario de los equipos de atención primaria, que llevarán a cabo la identificación de las garrapatas extraídas a pacientes en centros de salud y hospitales.

Se identificará el género, el riesgo de aparición de granuloma por la manipulación en la extracción del paciente, así como las posibles enfermedades transmitidas por dicho género.

Esta vigilancia se extenderá a todas las Áreas de Salud de Extremadura, contribuyendo así a "un seguimiento clínico más preciso" de los pacientes que sufran picaduras por estos parásitos, reforzando la capacidad de respuesta ante las enfermedades transmitidas por garrapatas.

RECOMENDACIONES

El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.